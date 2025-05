Storie di donne che hanno sconfitto il tumore al seno. Appuntamento con le autrici e le protagoniste del libro: “La porta socchiusa. Degenza e convergenza emotiva”

- Pubblicità -

Il tumore al seno raccontato attraverso le storie di chi lo ha vissuto in prima persona. “La porta socchiusa. Degenza e convergenza emotiva” è una finestra aperta sulla vita e sul cuore di chi ha cambiato per sempre le proprie priorità. Il libro – a cura di Francesca Catalano, Elda Ferrante e Pina Travagliante – sarà presentato martedì 27 maggio alle ore 16:30, nella sede della Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, in via Principe Nicola n. 22, a Catania (1° piano).

L’iniziativa è parte del programma di “Maggio in…forma”, campagna di informazione e prevenzione del carcinoma mammario – giunta ormai alla decima edizione – organizzata da Andos Catania e Fondazione Tregua, con il patrocinio del Comune di Catania e dell’Anci Sicilia e la collaborazione della sezione catanese dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

A intervenire all’evento – moderato dalla giornalista Sarah Donzuso – saranno Raffaella Tregua, vicepresidente della Fondazione, le curatrici del volume, Silvana Raffaele, già professoressa di Storia moderna dell’università di Catania, e Antonia Criscenti, già professoressa di Storia della pedagogia di UniCt e vice presidente del Centro italiano di ricerca storico-educativa e socio-pedadogica.

La medicina narrativa può salvare, sottraendo l’individuo dalla velocità e dall’inconsistenza dei rapporti dell’era moderna. Così le protagoniste, che leggeranno ai presenti alcuni brani tratti dal libro, hanno deciso di raccontare la paura, l’ansia, il senso di impotenza di fronte alla malattia, la necessità di adeguarsi ai cambiamenti estetici, la difficoltà nell’affrontare le cure e la vita quotidiana. Ma anche il legame instaurato con le compagne di lotta, le uniche dalle quali talvolta ci si sente comprese. E poi la rinascita, intesa non soltanto come il superamento di un’enorme sfida dolorosa, bensì come la nascita di una nuova donna, che ha sperimentato il limite umano e ha dato nuovo ordine ai propri valori.

Il successivo appuntamento con “Maggio in…forma” è previsto per il 31 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, quando le donne di 40-49 anni potranno prenotare le mammografie gratuite al banchetto allestito in piazza Stesicoro a Catania. Il 12 giugno, invece, l’iniziativa verrà presentata anche a livello nazionale, con una conferenza organizzata nella Sala Stampa della Camera dei Deputati. La tappa conclusiva del progetto sarà invece il 15 giugno “Camminandos”, una passeggiata di solidarietà a supporto della prevenzione oncologica e del binomio sport e salute, che partirà di fronte piazza Sciascia, dinanzi al murales, alle ore 10.