La Cooperazione di Utenza, nuove prospettive per la Sicilia

La cooperazione di utenza come strumento per fornire risposte innovative ai bisogni emergenti delle comunità. Se n'è discusso a Palermo, nel corso di un recente incontro che ha fornito spunti utili e nuove prospettive per la Sicilia.

La testimonianza di Cooperativa Italiana Catering e Coride come elemento da cui far partire un confronto su come la cooperazione di utenza sia in grado di dare risposte innovative ai bisogni emergenti delle comunità. L’incontro di Palermo con Confcooperative Consumo e Utenza ha fornito utili spunti di riflessione e di idee da attuare.



Con ICN si supporta il processo di promozione della cooperazione di utenza e si esplorano nuove opportunità di sviluppo. Il punto di partenza sono i nuovi bisogni delle persone e delle comunità locali. Diverse realtà del territorio si sono ritrovate insieme per guardare con attenzione a quei segnali fertili cooperativi individuati dall’𝐎𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐁𝐞𝐲𝐨𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 e illustrati dal consulente ICN e Partner VVA Group Gianluigi Contin. Si va verso nuovi approcci e nuove proposte da avanzare alle comunità locali. Le conclusioni sono state affidate al presidente di Confcooperative Sicilia, Gaetano Mancini.



“Abbiamo avuto l’opportunità di lanciare alcuni segnali positivi e stimolanti sul futuro della cooperazione tra utenti-la riflessione di Confcooperative Sicilia sede territoriale di Palermo, presieduta da Cesare Arangio-Insieme a Confcooperative Consumo e Utenza e ICN, ci siamo confrontati sui nuovi scenari, le opportunità e le sfide che attendono il mondo cooperativo.Un’occasione preziosa per riflettere, condividere visioni e rafforzare il nostro impegno verso modelli economici più equi, partecipativi e sostenibili”.