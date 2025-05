Il siciliano Cosimo Messina vicepresidente del Consorzio Rilegno

- Pubblicità -

Lo scorso 22 maggio, nella stupenda cornice di Cesenatico, si è svolta l’Assemblea dei soci del Consorzio Rilegno.

Tra gli argomenti all’OdG anche il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027.

Riconfermato Nicola Semeraro alla Presidenza mentre il siciliano Cosimo Messina è stato eletto all’unanimità e per acclamazione a Vicepresidente del Consorzio Rilegno

“Rilegno opera all’interno del sistema Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) e ha il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati per legge per il recupero complessivo degli imballaggi legnosi post consumo quali pallet, Imballaggi per alimenti, casse, gabbie e bobine per cavi provenienti sia dalla raccolta differenziata messa in atto dalle Amministrazioni Comunali, sia dalla raccolta effettuata da operatori privati presso le industrie e la grande distribuzione.”

- Pubblicità -

“L’attenzione a una gestione responsabile degli imballaggi in legno è un tema che, da quasi trent’anni, interessa l’operato del consorzio. Le sfide restano legate all’aumento dei tassi di riciclo e riutilizzo, ma anche alla capacità di coinvolgere nuovi soggetti e di sostenere impianti e operatori sul territorio”

I dati di Rilegno:

Circa 2.000 imprese consorziate

Quasi 2mil di tonnellate di legno recuperate (abbastanza per riempire 2 volte il Colosseo)

67% di legno recuperato dall’immesso al consumo (parametri imposti dall’UE 35%)

95% del legno recuperato indotto al riciclo per dare nuova vita a pannelli da utilizzare nel settore arredo ed edilizia

Tutto questo si può realizzare grazie alla collaborazione di :

Tutto questo si può realizzare grazie alla collaborazione di : Circa 2.000 imprese consorziate

Oltre 400 piattaforme di raccolta sparse su tutto il territorio Italiano

14 Aziende di riciclo

“Noi di Rilegno abbiamo una grande attenzione e cura verso l’ambiente perché esso è di vitale importanza per la nostra sopravvivenza e il benessere delle generazioni future”.