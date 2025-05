Università di Catania: le date dei confronti tra i candidati alla carica di Rettore

- Pubblicità -

Il decano dei professori ordinari, Biagio Ricceri, al vertice della commissione che sovrintende la procedura elettorale per designare il nuovo rettore dell’Università di Catania per il sessennio 2025-2031, ha stabilito le date e i luoghi nei quali si terranno i confronti programmatici fra i quattro candidati in lizza per la carica.

Nel corso di tali assemblee pubbliche, che saranno anche trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube dell’Università di Catania, i professori Salvatore Baglio, ordinario di Misure elettriche ed elettroniche al dipartimento di Ingegneria elettrica-elettronica e informatica, Enrico Foti, ordinario di Idraulica al dipartimento di Ingegneria civile e Architettura, Ida Angela Nicotra, ordinaria di Diritto costituzionale al dipartimento di Giurisprudenza e Pierfrancesco Veroux, ordinario di Chirurgia vascolare, avranno l’opportunità di illustrare le proprie proposte e rispondere alle domande della comunità accademica. Questo momento di confronto, previsto dal Regolamento elettorale dell’Ateneo e aperto a tutte le componenti della comunità accademica (docenti, personale tecnico-amministrativo, personale non strutturato, studenti), è fondamentale per permettere a elettori ed elettrici di orientare consapevolmente il proprio voto, in vista del primo turno di consultazioni, in programma per lunedì 23 giugno.

Il primo incontro si terrà mercoledì 28 maggio, alle 16, nell’auditorium “De Carlo” del dipartimento di Scienze umanistiche (ex Monastero dei Benedettini) ed è indirizzato in particolare a docenti, personale e studenti dei dipartimenti di Economia e Impresa, Giurisprudenza, Scienze politiche e sociali, Scienze della Formazione, Scienze umanistiche e della Struttura didattica speciale di Ragusa.

Il secondo appuntamento è fissato per il mercoledì successivo, 4 giugno, sempre alle 16, nell’aula magna del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (via S. Sofia 100), e interessa i dipartimenti di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”, Matematica e Informatica, Scienze biologiche, geologiche e ambientali, Scienze chimiche, Scienze del Farmaco e della Salute, Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, Ingegneria civile e Architettura e la Struttura didattica speciale di Siracusa.

Il terzo incontro è in calendario per venerdì 6 giugno alle 16, nell’aula magna del dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche (Torre biologica “F. Latteri”, via S. Sofia 89) e si rivolge in particolare ai dipartimenti di area medica: Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche; Medicina clinica e sperimentale; Scienze biomediche e biotecnologiche; Scienze mediche, chirurgiche, e tecnologie avanzate “Ingrassia”.

Le ultime due date sono dedicate agli incontri ‘tematici’ con il personale tecnico-amministrativo – mercoledì 11 giugno alle 10, nell’auditorium “De Carlo” del Disum – e con gli studenti e le studentesse dell’Ateneo: quest’ultimo appuntamento si terrà venerdì 13 giugno alle 10 nell’aula magna “Mazzarino” del Disum, sempre all’ex Monastero dei Benedettini di piazza Dante.