Il duo violino-pianoforte Simon Maurer – Xun Pan stupisce la platea ai Concerti di Mecenate

Proseguono gli appuntamenti con la nostra rubrica “L’Evento” grazie alla quale vi portiamo ad assistere “in prima fila” ad alcuni degli avvenimenti più rilevanti nel panorama del nostro territorio, che siano conferenze, concerti, dibattiti, eventi sportivi e/o culturali ecc…

Con la puntata di oggi vi condurremo a seguire il secondo appuntamento stagionale della XIV edizione de “I Concerti di Mecenate”, che si è tenuto nella serata di lunedì 19 maggio scorso nella suggestiva cornice del Museo Diocesano di Catania, in via Etnea 8.

Protagonisti della serata due straordinari musicisti di caratura internazionale: il violinista svizzero Simon Maurer e il pianista sino-americano Xun Pan, già noto al pubblico come Artista Steinway e direttore degli studi pianistici presso la Tell School of Music in Pennsylvania.

Un duo affiatato, che ha portato in scena un excursus emozionante attraverso la storia della sonata, eseguendo diversi brani creati da compositori immortali come Mozart, Beethoven e Grieg. Un percorso musicale che ha spaziato dal classicismo alla pienezza del romanticismo, in un crescendo di intensità e virtuosismo.

A presentare la serata e ad introdurre gli artisti è stato il direttore artistico de “I Concerti di Mecenate”, il maestro Vincenzo Pavone, il quale ha sottolineato come l’incontro tra questi due talenti – entrambi docenti a Lancaster, negli Stati Uniti – sia stato reso possibile da un’amicizia artistica profonda e da una passione condivisa per la musica da camera.

Nello specifico il programma della sera si è articolato come da seguente programma:

