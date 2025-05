Il Trapani Comix & Games segna un nuovo traguardo per la cultura pop siciliana: oltre 150 ospiti e 200 eventi

- Pubblicità -

Trapani, 26 maggio 2025 – L’edizione 2025 del Trapani Comix & Games si chiude con risultati che superano ogni aspettativa.

La manifestazione ha registrato oltre 150 espositori su 30.000 metri quadrati tra spazi interni ed esterni, con 150 ospiti di rilievo nazionale e internazionale nei tre giorni. Il pubblico ha potuto fruire di 200 appuntamenti distribuiti su 5 palchi e nel teatro cittaino, oltre a 5 mostre tematiche e alla presenza di centinaia di cosplayer.



L’evento ha coniugato intrattenimento e riflessione sociale attraverso momenti di valore. Tra questi, “25 anni dei Cento Passi” con Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso, Luisa Impastato, la presidente del Tribunale di Trapani Alessandra Camassa e il presidente della sezione trapanese dell’ANM Giancarlo Caruso per commemorare Peppino Impastato attraverso il linguaggio del fumetto, dimostrando come la cultura pop possa essere veicolo di memoria e impegno civile.



Il Cosplay Contest, ha visto trionfare Shiko Cosplay (Francesca Paola Rappa) conquistando la partecipazione alla prestigiosa Yamato Cup in Argentina. L’incontro “Verso il Trapani Pride: inclusività a fumetti” ha affrontato i temi di diversità e inclusione sociale, anticipando simbolicamente il primo Pride di Trapani che si terrà il 26 luglio 2025, organizzato da Shorùq Arcigay Trapani. Un evento storico che porterà nelle strade della città la voce della comunità LGBTQIA+ e di tutti coloro che credono nell’uguaglianza e nei diritti civili.



Trapani Comix & Games ha beneficiato del patrocinio del Comune di Trapani e del Luglio Musicale Trapanese, con la collaborazione di ANM, ASP Trapani e Confesercenti Trapani. Inoltre presenti alla Fiera stand dell’Esercito Italiano, Questura, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Croce Rossa.



Il riconoscimento culturale si è concretizzato nell’annullo filatelico di Poste Italiane con cartolina dedicata. Elemento distintivo dell’edizione è stato il progetto “Comix in Vetrina”, sviluppato con Confesercenti e patrocinato dal Comune. Ispirata al Treviso Comic Book Festival, l’iniziativa ha trasformato 100 vetrine commerciali in galleria d’arte diffusa grazie a 30 professionisti che hanno realizzato altrettante opere originali. Le decorazioni con colori rimovibili hanno creato un percorso artistico unico, valorizzando il tessuto commerciale

Il fumetto e la cultura pop si dimostrano ancora una volta potenti strumenti di crescita sociale e di resistenza, capaci di creare ponti e abbattere barriere.



L’impatto sul territorio è stato notevole, con benefici distribuiti tra strutture ricettive, ristorazione, trasporti e commercio. L’affluenza da tutta la Sicilia e dal resto d’Italia consolida Trapani come destinazione emergente nel panorama degli eventi culturali nazionali.

Il Trapani Comix è stato organizzato dai Nerd Attack in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani, con il supporto di numerosi sponsor tra cui il main sponsor Kia Automondo.