Concorso Internazionale Musicale Lions «Valle dell’Etna 2025»

- Pubblicità -

Sabato 24 maggio, nella splendida cornice dell’Auditorium “N. Mandela” di Misterbianco, si è svolta la «Prova finale e Premiazione» dei vincitori del «4° Concorso Musicale Internazionale Lions Valle dell’Etna 2025», organizzato dai Lions Club Catania Host, Catania Vallis Viridis, Catania Gioeni e Misterbianco, presieduti rispettivamente da Elena Ciravolo, Francesco Santocono, Francesca Condorelli e Giuseppina Licciardello, con il supporto della «Segreteria Organizzativa» composta dai Lions Dott. Nino Aiello, P.I. Salvo Puleo, Prof. Vittoria Castelli e Geom. Alberto Asero.



- Pubblicità -

L’evento ha avuto il sostegno di 15 Club della V e della VI Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia e il patrocinio del comune di Misterbianco.

Questo prestigioso concorso è stato realizzato sotto la direzione artistica della Prof.ssa Maria Schillaci, docente di piano dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania e componente del «Comitato artistico» del Concorso assieme al soprano Margherita Aiello e alla pianista Claudia Aiello.



Alla Cerimonia della «Prova finale e Premiazione», erano presenti il sindaco di Misterbianco Dott. Marco Corsaro, l’Assessore alla cultura di Misterbianco dott. Dario Moscato e il Direttore artistico del Teatro N. Mandela Sig. Nicola Abbadessa nonché numerosi officer distrettuali Lions tra cui: i Presidenti della V e della VI circoscrizione Dott.ssa Marilisa Pogliese e Dott. Placido Di Stefano, e i Presidenti delle Zone 11 e 14 Prof. Orazio Licciardello e Dott.ssa Patrizia Condorelli.

Il concorso, aperto a concorrenti di tutte le nazionalità, ha l’intento di valorizzare i talenti emergenti in campo musicale, favorire l’affermazione artistica dei musicisti già in carriera e realizzare progetti di scambio culturale a livello internazionale. Durante lo svolgimento del concorso, sono state selezionate le eccellenze in cinque «sezioni» della produzione musicale: «Musica da camera, strumentale e vocale», «Pianoforte», «Canto lirico», «Musica d’insieme» e «Sezione Giovani Talenti» (svolta anche in modalità on line). Numerosi (oltre 200) e di varie nazionalità sono stati i candidati che hanno partecipato al concorso, sia in presenza e sia online. Degna di nota la partecipazione di giovanissimi musicisti di due Istituti scolastici: I.C.S. G. D’annuzio (di Motta S.A., CT) e I.C.S. C. Dusmet (di Nicolosi, CT), le cui orchestre si sono esibite nel corso della serata. Prestigiose Giurie, composte da musicisti di chiara fama, dopo la prova semifinale svoltasi nei giorni 14 e 16 maggio, hanno selezionato i vincitori delle singole sezioni da ammettere alla «Prova finale e Premiazione». Durante questo evento, dinnanzi alla sala gremita dal pubblico e da numerosi soci e officer Lions, si sono esibiti artisti emergenti del panorama musicale italiano e internazionale, con l’ausilio della bravissima pianista accompagnatrice del concorso Claudia Aiello.



La Giuria, presente in sala, presieduta dal Maestro Piero Di Egidio, Direttore del Conservatorio Di Fermo, e composta di diversi Direttori di Conservatori italiani, ha individuato i candidati ai quali assegnare i premi e la borsa di studio previsti. Vincitori ex aequo del «Primo Premio Assoluto» e della «Borsa di studio Di Bella» da € 1000 (messa a disposizione del concorso dallo sponsor «Di Bella Costruzioni») sono stati: la pianista Jiwon Park (Corea del Sud) e il soprano Laura Fuschi (Italia, Caltanissetta). Vincitore del Premio «Giuria del pubblico» è stato il pianista Alexander Toscano. Inoltre, hanno vinto «concerti premio» il cantanteMatteo Siculo, il Trio Scacco e il pianista Alexander Toscano.

Un giudizio su questo concorso non può che essere altamente positivo, per la perfetta organizzazione, la partecipazione di bravissimi candidati di diverse nazionalità e l’autorevolezza della Giuria, come risulta anche dal commento scritto dal Presidente della Zona 11 Prof. Licciardello, di seguito riportato: «La melodia accarezza l’anima, affina lo spirito, facilita la connessione con se stessi e con gli altri è l’incipit del mio breve intervento alla serata di gala per la premiazione del finalisti al 4° Concorso musicale Internazionale Lions Valle dell’Etna 2025. Una manifestazione riuscitissima (come le precedenti edizioni, del resto) per l’alto livello dei numerosissimi partecipanti, alcuni anche giovanissimi. A prescindere dai possibili sviluppi in termini di carriera e di successi professionali, la formazione musicale è importante per la strutturazione della personalità e per i possibili effetti sulla civile convivenza… Un plauso al Lions Club International per aver sostenuto un evento culturale che concretizza il suo ruolo anche nella sussidiarietà ed è motivo di orgoglio per quanti di noi hanno l’onore di esserne parte».