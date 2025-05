Addio a Ivan Lo Bello, imprenditore e storico leader di Confindustria

- Pubblicità -

Da molto tempo, ormai, si era ritirato dalla scena pubblica. In tanti, però, continuavano aricordarlo, per l’attività imprenditoriale, l’impegno associativo e il tratto umano garbato edelegante. Ivan Lo Bello si è spento oggi a Catania, all’età di 62 anni, dopo una lungamalattia. Una scomparsa che ha provocato profondo cordoglio, nella sua Siracusa ma benoltre, in Sicilia e in tutto il Paese, dove aveva rivestito ruoli di primissimo piano.I primi passi, Lo Bello li aveva compiuti alla Fosfovit, l’impresa di prodotti per l’infanzia – inparticolare biscotti – fondata nei lontani anni Trenta dal nonno Ivanhoe. Sotto la suagestione, diventerà un’azienda leader a livello nazionale. “Abbiamo profonde radici siciliane.Ma con i nostri biscotti abbiamo nutrito intere generazioni di italiani”, è lo slogan volutoproprio da lui. Nel 1998, poco più che trentenne, è già nel Consiglio di Amministrazione delBanco di Sicilia. Dimostra subito di saperci fare, in anni non semplici per l’Isola.È l’inizio di una carriera da dirigente tanto ricca da essere difficile da sintetizzare, sia purenei suoi punti salienti. Nel 1999 è nominato presidente di Confindustria Siracusa. Lo rimarràfino al 2006, quando sarà chiamato a guidare l’associazione a livello regionale. Dapresidente di Confindustria Sicilia, inaugura la politica della “tolleranza zero” nei confronti delpizzo. “Lo Bello”, scrive in un suo libro di qualche anno fa il procuratore capo di PalermoMaurizio de Lucia, “lancia il codice etico degli iscritti […] e annuncia l’adesione adAddiopizzo. Chiede scusa alla vedova Grassi. Rompe con un passato d’omertà associatache ha pianto i morti ma non ha sorretto i vivi quando ce n’era bisogno”.Nel 2012 diventa vicepresidente nazionale di Confindustria, con delega all’educazione. Nel2015 è nominato presidente di Unioncamere, l’Unione Italiana delle Camere di Commercio.In mezzo, una profusione di cda, presidenze, fondazioni. Con grandi soddisfazioni, maanche con qualche preoccupazione. Nel 2016 è indagato nella cosiddetta “inchiesta Petrolio”della procura di Potenza. L’anno seguente arriva l’archiviazione. Ben più dolorosa la vicendadel rapporto con Antonello Montante, subentratogli come presidente di Confindustria Sicilianel 2012. Insieme ribadiscono l’impegno antimafia dell’associazione. Di lì a poco, però, lecose cambiano. I rapporti tra i due si fanno tesi, a tratti drammatici. Da quel momento, nullasarà come prima. Nella politica e nell’imprenditoria siciliana, con la scoperta del “sistemaMontante”. Ma anche nell’uomo, Lo Bello, che più di tutti gli altri aveva lottato per ilrinnovamento.Molte le personalità che in queste ore piangono l’imprenditore, il dirigente, l’amico. Per ilsindaco di Siracusa, Francesco Italia, “se n’è andato un uomo di rara intelligenza”,apprezzato per il suo carattere ma soprattutto “per la capacità di leggere la realtà e offriresoluzioni sempre volte alla crescita civile ed economica”. Per il presidente dellaConfindustria provinciale, Gian Piero Reale, “la morte di Ivan Lo Bello lascia un vuotoincolmabile nella nostra città”, avendo egli rappresentato “una generazione che ha credutonella bellezza”. Per l’ex ministro dell’interno Enzo Bianco, l’Isola perde “un imprenditoreall’avanguardia, eroe di numerose battaglie contro la mafia e la criminalità organizzata”, checon il suo impegno ha contribuito “a sviluppare con coraggio la coscienza che senza legalitànon c’è sviluppo”.Chi scrive si permette di condividere un ricordo personale. Diversi anni fa, di passaggio inredazione per un’intervista, Lo Bello si fermò a conversare con i giornalisti. Scorgendo unlibro su una scrivania, sporse la testa incuriosito. Si trattava del “Commentario allegorico allaBibbia” di Filone d’Alessandria. Non proprio una lettura da spiaggia, sulla quale infatti ilproprietario del volume si stava arenando. Il presidente, invece, stupì tutti parlandone conpassione, e citandone a memoria interi brani. Un episodio che, con il senno di poi, riverberauna luce triste e nuova.

Valerio Musumeci

