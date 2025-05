Catania al lavoro per la prossima stagione: tra conferme, certezze e dubbi

- Pubblicità -

Il Catania di Ross Pelligra è al lavoro per la stagione 2025/26, che vedrà i rossazzurri ancora una volta in Serie C dopo l’eliminazione ai playoff contro il Pescara. Da sciogliere il nodo sulla permanenza di Mimmo Toscano in panchina, il cui rapporto, secondo il quotidiano “La Sicilia” potrebbe proseguire anche per il prossimo campionato.

Tra dubbi, certezze e conferme: il futuro della rosa del Catania

Tra gli argomenti caldi dell’ambiente etneo c’è prima di tutto il futuro di molti calciatori in rosa. Da chi ripartire? Senza dubbio, una larga parte della rosa potrebbe essere riconfermata in blocco, da Di Gennaro a Stoppa fino a Di Tacchio e Dini, soprattutto se come si pensa si proseguirà con Mimmo Toscano. Chiaramente in fase di mercato, la stessa rosa andrà puntellata con alcuni innesti importanti per dare all’allenatore rossazzurro una squadra competitiva per il primo posto.

Uno dei punti su cui ripartire è senza dubbio Roberto Inglese, capocannoniere del Catania lo scorso anno con 16 reti all’attivo (contando anche quelle a Taranto e Turris), una delle sue migliori stagioni in carriera. L’ex Napoli, però, è in scadenza a giugno 2025 e il bomber sarebbe intenzionato a proseguire l’avventura alle pendici dell’Etna. Poi ci sono anche altri calciatori in scadenza come Marsura (in rientro dal prestito all’Ascoli), De Rose, Monaco e Farroni su cui la società rossazzurra potrebbe decidere se rinnovare o meno i loro contratti.

Chi potrebbe salutare e rientrare dai prestiti

Chi saluta? Per adesso salutano chi rientra dai rispettivi prestiti, ovvero Del Fabro (Arezzo), De Paoli (Giugliano) e Dalmonte (Salernitana). Rientrano dal prestito svariati calciatori ceduti in prestito nelle scorse sessioni di mercato: Silvestri (Triestina), Tello (Salernitana), Bocic (Latina), Maffei e Peralta (Trento), Chiarella e Costantino (Messina).

Casi a parte quello di Castellini che rientra dal prestito dal Pisa che può esercitare il diritto di riscatto visto che è stato centrato l’obiettivo promozione in Serie A. Stesso discorso per Cianci e Cicerelli, entrambi in prestito alla Ternana che si sta giocando i playoff in semifinale contro il Vicenza: in caso di promozione in Serie B anche gli umbri devono esercitare obbligatoriamente il diritto di riscatto dell’intero cartellino.

Toscano-Catania: in settimana si attendono nuovi sviluppi

Il nodo più importante da sciogliere è la permanenza in rossazzurro di Mimmo Toscano. L’allenatore ex Cesena non è in scadenza con il Catania, ma prima di proseguire per il secondo anno in rossazzurro vuole dalle garanzie (staff medico, aspetto tecnico e potenziamento della squadra) per una squadra competitiva per la lotta al primo posto.

Si programma anche al di fuori dell’aspetto tecnico. Infatti, è previsto l’annuncio di Alessandro Zarbano nel ruolo di nuovo Direttore Generale del Catania. Già l’ex Genoa era stato visto in tribuna qualche settimana fa al fianco di Vincenzo Grella per le tre gare interne dei playoff di Serie C.