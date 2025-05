Messina, parte il corso di autodifesa femminile: “La tua sicurezza è nelle tue mani”

- Pubblicità -

Giovedì 29 maggio, presso l’Associazione Lobelia di Messina, prenderà il via il corso di autodifesa personale pensato per tutte le donne che desiderano sentirsi più sicure e preparate ad affrontare situazioni di pericolo nella vita quotidiana.



L’iniziativa nasce in un momento in cui il tema della sicurezza femminile è più che mai al centro del dibattito pubblico, in un contesto in cui molte donne continuano a vivere con la paura di camminare sole o di non sapere come reagire in caso di aggressione. “La tua sicurezza è nelle tue mani” è un progetto che unisce sport, prevenzione e consapevolezza, e si rivolge a donne di tutte le età, senza alcuna esperienza pregressa nelle arti marziali. Attraverso tecniche semplici ed efficaci, le partecipanti impareranno a riconoscere situazioni a rischio, a gestire l’ansia e a difendersi in modo pratico.



“Il nostro obiettivo non è solo insegnare tecniche di difesa, ma trasmettere forza, lucidità e fiducia in sé stesse. È un percorso per sentirsi meno vulnerabili e più consapevoli”, affermano i responsabili del progetto presso Lobelia. Il corso si svolgerà ogni martedì e giovedì dalle 16:00 alle 17:30, presso la sede dell’associazione in zona Montepiselli, ed è a numero chiuso, per garantire attenzione e qualità dell’insegnamento.



Per informazioni e iscrizioni: WhatsApp 3334605702. Segui l’associazione su Instagram/facebook per tutte le iniziative a favore delle donne: @associazionelobelia