Verso l’Etna: l’Unict propone un percorso di conoscenza e valorizzazione

- Pubblicità -

Si apre venerdì prossimo, 30 maggio, la “Tornata delle Accademie” sul tema “L’Etna, il suo territorio e la sua vitivinicoltura” con il convegno inaugurale “Verso l’Etna: un percorso di conoscenza e valorizzazione”, promosso dal dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università di Catania in sinergia con l’Accademia di Agricoltura di Torino, l’Accademia dei Georgofili, l’Accademia Italiana della Vite e del Vino, l’Accademia Gioenia di Catania e l’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Atenei e istituzioni scientifiche nazionali, è fortemente sostenuta dall’Università di Palermo, partner capofila del progetto Agritech finanziato dal PNRR, e coordinata dai professori Alessandra Gentile, Stefano La Malfa ed Elisabetta Nicolosi (Unict) insieme al prof. Paolo Inglese (Unipa).

- Pubblicità -

A partire dalle 10, introdurranno l’evento i saluti istituzionali del rettore Francesco Priolo, del direttore del Di3A Mario D’Amico, di Marco Devecchi (Accademia di Agricoltura di Torino), Alessandra Gentile (Accademia dei Georgofili – Sezione Sud-Ovest), Rosario Di Lorenzo (Accademia Italiana della Vite e del Vino), Daniele Condorelli (Accademia Gioenia di Catania) e Michelangelo Patanè (Accademia degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale).

Aprirà quindi i lavori Carmelo Ferlito con “Il vulcano: da scoria del pianeta a sorgente di vita”, quindi Gianpietro Giusso Del Galdo parlerà di “Etna: una storia di piante e di uomini”. A seguire Stefano La Malfa illustrerà i “Lineamenti della frutticoltura etnea” ed Elisabetta Nicolosi approfondirà “Il contesto territoriale e agronomico della viticoltura etnea”. Terrà le conclusioni Salvatore Barbagallo, Assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

All’interno delle attività sarà presentata anche la prima fase di disseminazione dei risultati del progetto Agritech, che ha come obiettivo lo sviluppo di tecnologie innovative per la tracciabilità e la sostenibilità delle produzioni agroalimentari siciliane. In particolare, le analisi condotte sul territorio hanno messo in luce nuovi metodi di caratterizzazione chimica e microbiologica applicati ai prodotti DOP e IGP dell’Etna, con ricadute concrete sulla qualità dei vini e sui processi di branding territoriale.

“Verso l’Etna” si propone come un vero e proprio laboratorio di idee, dove l’incontro tra docenti, ricercatori, amministratori pubblici e operatori del settore crea un ponte tra passato geologico e futuro economico della regione. Grazie al confronto aperto tra discipline – dall’archeobotanica all’agronomia, dalla geologia all’economia – il convegno mira a definire una strategia condivisa per rafforzare la competitività delle imprese locali, tutelare il paesaggio e promuovere un turismo enogastronomico di qualità.

Nei giorni successivi al convegno, la Tornata delle Accademie prevede visite guidate lungo i versanti settentrionale, orientale e meridionale dell’Etna. I partecipanti esploreranno cantine storiche e nuove realtà vitivinicole, incontrando produttori impegnati nella sperimentazione varietale e nelle pratiche di adattamento al cambiamento climatico. Questo programma sul campo offrirà l’occasione per analizzare da vicino tecniche di coltivazione, modelli di sostenibilità e prospettive di sviluppo del comparto vitivinicolo etneo.