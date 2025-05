Violenza maschile sulle donne: a Catania “La Rete Ti Sostiene”

- Pubblicità -

CATANIA – «La Rete ti sostiene» è il messaggio rivolto alle donne di tutto il territorio di Catania che hanno bisogno di aiuto per liberarsi dalla violenza maschile che subiscono.

«La Rete ti sostiene» è il claim della nuova campagna mediatica di sensibilizzazione promossa dall’Associazione Thamaia Onlus, che da oggi – tramite affissioni tradizionali – sarà visibile nelle strade, nelle piazze e sui mezzi di trasporto della città di Catania.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto FutuRAE, finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di potenziare la «Rete Antiviolenza Etnea per un’accoglienza integrata volta all’empowerment di donne che subiscono violenza». Partner del progetto sono l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” e l’Università degli Studi di Catania.

La campagna di sensibilizzazione, realizzata dall’Agenzia KOINOE’ di Milano, mostra molteplici e intensi ritratti fotografici di donne che trasmettono emozioni, ma anche una speranza che si rinforza attraverso l’accoglienza, il supporto e la consapevolezza di non essere sole: a Catania le donne che subiscono violenza possono rivolgersi al Centro Antiviolenza Thamaia.

L’obiettivo dichiarato della campagna è infatti far crescere la consapevolezza dell’esistenza del Centro ed anche della Rete Antiviolenza della Città Metropolitana di Catania, coordinata dall’Associazione Thamaia dal 2008 e di cui fanno parte le maggiori istituzioni governative, amministrative, giudiziarie e sanitarie del territorio etneo.

Spesso chi subisce violenza non sa a chi rivolgersi, non conosce i servizi disponibili o non si sente legittimata a chiedere aiuto. Per contrastare questo isolamento fatto di paure, Thamaia lavora da circa vent’anni alla costruzione e al potenziamento di una Rete di supporto a Catania, fondamentale per accompagnare le donne verso l’uscita dalle condizioni di violenza. In ogni passaggio di questo loro percorso le donne hanno infatti bisogno di operatori e operatrici formati e specializzati, che le accolgano senza giudizi, diffidenze e indugi.

«Il nostro appello alle donne – commenta la presidente di Thamaia Anna Agosta – è quello di rivolgersi con fiducia al nostro Centro Antiviolenza, un luogo di accoglienza ed ascolto, un luogo in cui operatrici esperte offrono un supporto personalizzato, nel rispetto dei tempi e dei desideri di ogni donna, e nel rispetto assoluto della riservatezza e dell’anonimato. La Rete Antiviolenza che abbiamo attivato a Catania non è solo su carta ma è reale, operativa, sicura, pronta all’ascolto, al sostegno e alla protezione. Alle donne che non sanno di poter avere sostegno, a chi è in dubbio se la propria condizione sia di violenza, a coloro che hanno paura di non essere credute o di non trovare supporto, e anche alle figure collaterali che vogliono aiutare donne in difficoltà: a tutte loro diciamo che chiedere aiuto è possibile».