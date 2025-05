“30 anni Insieme… ma non finisce qua” uno straordinario traguardo e un nuovo spettacolo per Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia

- Pubblicità -

Catania – Trent’anni di amicizia, di professione e soprattutto di vita insieme sul palcoscenico per Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia che festeggiano i 30 anni di sodalizio artistico insieme sin dal magico incontro in quel marzo del 1995 e fino ad oggi con un successo strepitoso e un grande affetto da parte del pubblico siciliano e non solo.

“La mia storia umana e professionale con Salvo- dichiara Giuseppe Castiglia- inizia come tutti gli avvenimenti belli della vita per caso durante una delle prime puntate di “Insieme” all’interno del ristorante “Giardino d’inverno” invitato come ospite con la Compagnia teatrale di Giacomo Pappalardo e da allora, reduce anche dal successo di “La sai l’ultima”, sono diventato una presenza costante all’interno di quello che è poi diventato il più amato programma televisivo dei siciliani”.

“I ricordi legati a Giuseppe sono tanti- continua Salvo La Rosa- ci siamo sempre divertiti insieme come, ad esempio fra le tante, quella volta che cantammo per la prima volta la parodia di “Non si cresce mai”, la canzone che Bobby Solo e Little Tony presentarono a Sanremo nel 2003, anche se non posso dimenticare la faccia stupita dei Pooh, di Alex Britti o di Nilla Pizzi quando Giuseppe con la sua coraggiosa faccia tosta cantò le versioni siciliane di “La donna del mio amico”, “7000 caffè” e “Grazie dei fiori”.

Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia innegabilmente sono tra i volti più amati della Sicilia, perché- come ha specificato Castiglia- sul palco o per strada sono sempre gli stessi e il pubblico quando li incontra può rivolgersi a loro come farebbe con un amico o un vicino di casa.

In quest’estate 2025 Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia sono pronti con un nuovo spettacolo live dal titolo “30 anni Insieme… ma non finisce qua” ad incontrare e riabbracciare il loro pubblico per delle speciali serate-racconto, accompagnati dal pianoforte di Alvise Chisari, dove anima e cuore batteranno all’unisono tra musica ed esilaranti battute al fulmicotone. “Questo speciale tour estivo- aggiunge Salvo La Rosa- è un omaggio a tutte quelle persone che c’hanno sempre sostenuto e voluto bene”.