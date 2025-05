Catania. Servizi per la disabilità: Confcooperative Sicilia si confronta con il ministro Locatelli

- Pubblicità -

Attenzione per i bisogni delle persone con disabilità e per il mondo della cooperazione e disponibilità ad avviare un percorso che conduca verso la creazione di un nuovo modello di programmazione dei servizi, soprattutto di integrazione scolastica.

Una delegazione di Confcooperative Sicilia e Federsolidarietà Sicilia ha incontrato a Catania il ministro Alessandra Locatelli , nelle giornate, lo scorso fine settimana, trascorse nell’isola. Il vicepresidente di Confcooperative Sicilia, Alessandro Schembari e il presidente di Federsolidarietà, Salvo Litrico hanno affrontato con l’esponente del Governo i principali temi legati al mondo della disabilità a scuola, settore che vive, soprattutto, in Sicilia una fase delicatissima. “È una questione spinosa – spiega il presidente di Federsolidarietà Sicilia, Salvo Litrico- perché da un lato aumenta il bisogno di servizi di integrazione scolastica, in conseguenza alle diagnosi che vengono effettuate, vengono affidati i servizi, ad esempio Asacom e igienico-personale, ma dall’altro i comuni sono in difficoltà e rilanciano il problema sulle cooperative, specialmente se parliamo di adeguamento delle tariffe”. L’obiettivo sottoposto da Confcooperative Sicilia al ministro Locatelli è quello di lavorare al progetto di vita all’interno di una visione univoca delle risorse a disposizione. “Il ministro ha manifestato la massima disponibilità ad affrontare queste tematiche, per rispondere tanto ai bisogni del territorio, quanto alle istanze del mondo della cooperazione- aggiunge Schembari- Con la sua significativa competenza, il ministro Locatelli ha tracciato con noi un quadro lucido della situazione e ha prospettato delle azioni da avviare nel breve termine”. Entro l’anno il ministero dovrebbe quindi pubblicare dei bandi sui tre assi casa, lavoro e inclusione sociale. Non è escluso, inoltre, che il prossimo autunno il ministro Locatelli possa tornare in Sicilia per una grande iniziativa di Confcooperative