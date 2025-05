“Lo Specchio dell’Anima – Il Coraggio di Svelarsi”: a Nicolosi una celebrazione di coraggio, arte e inclusione

- Pubblicità -

NICOLOSI (CT) – Il Centro Congressi di Nicolosi ha ospitato l’evento “Lo Specchio dell’Anima – Il Coraggio di Svelarsi”, promosso dalla Comunità Terapeutica Assistita Villa Letizia. Un appuntamento intenso e toccante che ha visto protagonisti gli utenti della struttura, impegnati in uno spettacolo che ha saputo fondere moda, musica, poesia e danza in un potente messaggio di speranza, bellezza e lotta allo stigma legato alla salute mentale.

Al centro della scena, quattro pazienti di Villa Letizia – prossimi al reinserimento nel tessuto sociale – hanno assunto il ruolo di presentatori, dando prova di grande forza e autenticità. Armando ha presentato la dottoressa Ausilia Parrinello, ideatrice del progetto artistico e responsabile dell’equipe clinica. “Sono loro il vero esempio, la vera speranza: non bisogna mai smettere di credere nella possibilità del cambiamento”, ha commentato il rappresentante legale Fabio Alia. “Oggi le CTA hanno raggiunto livelli di grande efficacia e dignità, frutto di un lavoro clinico e umano portato avanti con dedizione e competenza.”



Cuore dell’evento è stato il suggestivo defilé di moda terapeutica: ogni abito, ideato dalla dottoressa Parrinello e realizzato dalla sarta Amalia Musmeci, rappresentava una diversa patologia psichica – dall’ansia alla depressione, dal disturbo bipolare alla bulimia – accompagnato da oggetti simbolici che ne evocavano l’esperienza. Una sfilata che ha trasformato la fragilità in arte, rendendo visibili le battaglie interiori spesso celate alla società.

La sfilata è stata condotta con professionalità e carisma da Manuela Santonocita, conduttrice radiofonica e scrittrice, che ha saputo trasmettere con delicatezza il valore umano del progetto. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera, l’intervento canoro di Ludovica, giovane amica della struttura, e le esibizioni vocali di Carmen Bisicchia e Marisol Fichera, interpreti e vocal coach del coro “Pazzi per il canto”, formatosi proprio all’interno della CTA.

Non sono mancati momenti di grande emozione, come la lettura del testo “Dio arriverà all’alba” di Alda Merini, interpretata con intensità dall’operatrice Nancy Corsaro. A impreziosire il pomeriggio anche l’esibizione della Compagnia Nazionale di Danza Storica “La Redingote”, diretta dalla maestra Vita Ventimiglia, e il ritorno del celebre duo “I Violinisti in Jeans”, formato da Angelo Di Guardo e Antonio Magrì, che da oltre trent’anni condividono un affiatato “matrimonio musicale”.

A fare gli onori di casa il sindaco di Nicolosi, Angelo Pulvirenti, e la vice sindaca Pina Gemmellaro, che hanno fortemente creduto nella politica sociale di apertura della CTA Villa Letizia verso il mondo esterno, sostenendo con convinzione la lotta contro ogni forma di pregiudizio.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche a Enzo D’Aquino, per aver coordinato con sensibilità l’organizzazione interna della struttura, e Sara Di Gregorio, titolare di CambiaMenti Parrucchieri di Nicolosi, che insieme al suo staff ha curato i cambi di look dei partecipanti.

L’evento ha riaffermato l’impegno di Villa Letizia nel promuovere, accanto agli strumenti tradizionali di cura – farmacoterapia, psicoterapia, riabilitazione – anche l’utilizzo delle arti espressive come strumento di inclusione e valorizzazione della persona. Un percorso che restituisce voce, dignità e visibilità a chi troppo spesso viene relegato ai margini. “Lo specchio dell’anima” non è stato solo un evento: è stato un atto di coraggio collettivo, un invito a guardarsi dentro e a riconoscere, in ogni fragilità, un valore umano.