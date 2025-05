Da tutto il mondo a Catania, per la Palestina. Noi dobbiamo esserci, tutte e tutti

- Pubblicità -

Da oggi (venerdì 30 maggio), e per altri due giorni, sabato 31 e domenica 1 giugno, arriveranno a Catania le attiviste e gli attivisti della Freedom Flotilla.

Obiettivo della missione: imbarcare aiuti umanitari su una barca e salpare da Catania verso Gaza. Per portare solidarietà concreta e non violenta. Per rompere l’assedio di Gaza. Per dimostrare che il mondo vuole la fine delle violenze, l’immediato cessate il fuoco, lo sblocco degli aiuti umanitari. E per farlo è disposto a mettersi una barca e sfidare onde, droni e bombe.

Componente della delegazione che partirà da Catania ci sarà anche Greta Thunberg, attivista contro il cambiamento climatico, leader del movimento ambientalista, che ha mobilitato decine di milioni di giovani in tutto il mondo. Sarà con noi per tutti e tre i giorni.

Il rischio per questa missione è che il Governo di Israele ordini di bombardare la nave e impedisca l’arrivo degli aiuti, blocchi il tentativo di aprire un corridoio umanitario per Gaza. Lo ha già fatto qualche giorno fa, colpendo con droni, una prima nave della Freedom Flotilla.

“Dobbiamo essere tantissime a Catania a sostenere la missione” ci hanno detto i membri dell’equipaggio. “Perché dobbiamo arrivare a Gaza. Il vostro appoggio, la vostra presenza, le immagini che gireranno sui media, sui social network, la vostra solidarietà, sarà quello che ci proteggerà dalle bombe e dai proiettili”. “Se faremo capire che in quella barca non ci siamo solo noi ma c’è il mondo intero, allora avremo una possibilità di arrivare”.

Qui entriamo in gioco noi. Noi siciliane, noi catanesi. Dobbiamo essere tantissime e tantissimi. A partire da oggi, venerdì pomeriggio alle 19, tutta la giornata di sabato, domenica mattina. Ci vedremo a San Giovanni Li Cuti. Staremo lì con assemblee, dibattiti, musica. Saremo lì per dare coraggio, per dare forza, per sentirci tutti una sola cosa, una sola missione.

Per essere tantissime serve fare girare questa informazione il più possibile. Mandatela a parenti, ad amici, a colleghi, pubblicatela sui social, stampatela e attaccatela in giro. Se non riusciamo fisicamente a essere presenti convinciamo altre e altri a venire, se siamo fuori dalla Sicilia chiamiamo i nostri contatti in Sicilia per dire di partecipare.

Per Gaza e per tutta l’umanità.

