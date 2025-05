Frane, al via il consolidamento del centro abitato di Roccavaldina nel Messinese

- Pubblicità -

Sono stati aggiudicati i lavori di consolidamento del versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina, nel Messinese. Con l’intervento della Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, si chiude una vicenda annosa che ha interessato un borgo ricco di storia e tradizioni che si staglia sul versante tirrenico dei monti Peloritani. Gli uffici, diretti da Sergio Tumminello, hanno pubblicato la graduatoria di gara in base alla quale ad effettuare l’intervento di messa in sicurezza sarà un’associazione temporanea di imprese coordinata dalla Presti srl di Terme Vigliatore. Il ribasso praticato è del 33,1 per cento, per un importo complessivo di 520 mila euro. A breve, la consegna dei lavori che consisteranno nel consolidamento del costone roccioso sul quale si sviluppa gran parte del centro abitato. È in quest’area che risultano ancora ben visibili le lesioni su diverse costruzioni, causate dai movimenti franosi del terreno. Un fenomeno di dissesto che ha portato all’abbandono, per motivi precauzionali, di molte abitazioni da parte dei residenti. Il costone, situato sul lato nord-ovest e caratterizzato da un’elevata pendenza, cinge la strada panoramica che attraversa il versante. In quest’area, negli anni passati, erano stati effettuati dei primi interventi di protezione mediante l’installazione di un rafforzamento corticale con reti e funi ancorate. Soluzioni tecniche che non hanno eliminato del tutto i fattori di rischio. Gli interventi di stabilizzazione previsti sono di tipo attivo, ossia finalizzati al consolidamento dell’ammasso roccioso e saranno effettuati direttamente sulle pareti, riducendo la pericolosità dei blocchi di pietra che incombono sui giardini e sulla viabilità a valle. Ad un’attività preliminare di pulizia della vegetazione, anche in corrispondenza dei muri a secco esistenti, ne seguirà una per il rivestimento con rete metallica a doppia torsione, ancorata con funi e barre infisse nel terreno circostante. Tutti gli interventi di tipo attivo saranno eseguiti da rocciatori specializzati. Si procederà, infine, con interventi di regimentazione, al fine di consentire l’allontanamento delle acque di ruscellamento e di filtrazione. Verrà quindi collocata al piede del versante una canaletta in cemento armato che andrà a scaricare le acque nella condotta fognaria comunale.