Revisione Statuto Siciliano, Cisl Sicilia: “Accolta la nostra proposta. Adesso il governo regionale avvii il confronto”

“Registriamo con favore la volontà del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, di avviare una revisione attuativa dell’articolo 37 dello Statuto siciliano, che accoglie la nostra proposta presentata a febbraio. È infatti indispensabile, come abbiamo ampiamente evidenziato, prevedere l’obbligo del versamento dell’Ires per tutte le imprese operanti nell’isola ma con sede legale fuori dalla Sicilia”. Così il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, ha commentato l’annuncio dato dal governatore Schifani ieri mattina (venerdì 30 maggio). “L’applicazione della norma statutaria, richiesta dalla Cisl, consente di avviare, attraverso le risorse reperite – aggiunge La Piana – e la creazione di un fondo per l’occupazione, soprattutto rispetto alla formazione e alla riqualificazione di nuove professionalità. Auspichiamo adesso che il governo regionale avvii un immediato confronto con le parti sociali e le imprese sul tema”.