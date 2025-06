”Pasolini e l’Etna”: mostra fotografica presso la Libreria Cavallotto

- Pubblicità -

La Libreria Cavallotto, la scuola di scrittura e storytelling di Viagrande Studio e il Circolo fotografico Onirica, hanno realizzato una mostra dedicata a “Pasolini e l’Etna”, mostra visitabile fino al prossimo 11 giugno.

Le foto sono state realizzate da Salvatore Tomarchio nel 1968 a margine della partecipazione di Pasolini al Premio Brancati a Zafferana. Il Premio era particolarmente importante e vedeva come promotori Elsa Morante e Alberto Moravia. Pasolini, che era alla ricerca di nuove ambientazioni per i suoi film, chiese di essere accompagnato sull’Etna per fare un sopraluogo.

Verrà accompagnato dalla guida Turi Magliocco e dal fotografo Salvatore Tomarchio.

Pasolini ritrova nel paesaggio del vulcano il paradigma dell’Italia e decide di ambientarci ben quattro film: Porcile, il Vangelo secondo Matteo, Teorema e i Racconti di Canterbury.

Anche dalle foto del sopraluogo è possibile comprendere quanto Pasolini fosse suggestionato dal paesaggio e dall’atmosfera e come un bambino. Si comprende che sarà un connubio molto felice e l’Etna donerà molta energia creativa al poeta.

Gli studenti della scuola di scrittura, guidati dalla direttrice Manuela de Quarto, insieme al presidente di Onirica, Antonello Ferrara, hanno ritrovato le fotografie, solitamente in mostra permanente presso il Consiglio Comunale di Zafferana e ottenuto il loro prestito per il periodo della mostra.

La mostra è aperta durante i giorni e gli orari di apertura della Libreria, in corso Sicilia 91.