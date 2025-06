Ars: deputati Pd espongono striscione in aula “Fermiamo la strage a Gaza”

- Pubblicità -

Nel corso della seduta di ieri (martedì 3 maggio) dell’Assemblea regionale siciliana i deputati del gruppo del Partito Democratico hanno esposto in aula uno striscione con la scritta “Fermiamo la strage a Gaza”.

“Con questa protesta simbolica – dice il capogruppo Pd Michele Catanzaro – abbiamo voluto richiamare l’attenzione del parlamento siciliano sulla necessità di mobilitarci in ogni modo per fermare le atrocità che si stanno compiendo a Gaza e il genocidio in atto nei confronti del popolo palestinese”.

Quando i deputati Pd hanno mostrato lo striscione in aula, anche altri deputati hanno esposto cartelli con la scritta “Stop genocidio” ma sono subito intervenuti gli assistenti parlamentari per farli rimuovere.