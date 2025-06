Catania. Cittadella universitaria, installato un eco-compattatore per il riciclo della plastica

- Pubblicità -

È attivo da pochi giorni, alla Cittadella universitaria, un eco-compattatore con sistema premiante, installato proprio di fronte all’edificio del dipartimento di Matematica e Informatica. Il dispositivo è a disposizione di studenti, studentesse e del personale che frequenta il Centro universitario di S. Sofia.

L’installazione è frutto di un’iniziativa del Comune di Catania, in collaborazione con Corepla, che ha collocato altri cinque eco-compattatori in diverse aree del territorio comunale. L’obiettivo è offrire alle migliaia di utenti della Cittadella una soluzione tecnologica ed educativa per incentivare comportamenti sostenibili e ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti in plastica.

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Programmazione Ambiente della Direzione Politiche per l’Ambiente del Comune, nasce dai risultati positivi raggiunti dall’Università in termini di raccolta differenziata e dal successo di un dispositivo analogo già operativo a Villa San Saverio, sede della Scuola Superiore dell’Ateneo.

Il funzionamento dell’eco-compattatore è semplice: inserendo bottiglie di plastica, queste vengono schiacciate per ridurne il volume, facilitando così trasporto e stoccaggio. Il sistema è inoltre in grado di riconoscere e distinguere gli imballaggi conferiti, associando ogni conferimento all’utente tramite l’app Recopet (https://recopet.it/support). In questo modo è possibile monitorare la quantità di plastica riciclata da ciascun cittadino e assegnare premi e incentivi — come sconti e raccolte punti — per favorire comportamenti virtuosi.

La plastica raccolta sarà successivamente prelevata e avviata al riciclo, seguendo gli standard qualitativi di Corepla. Quest’ultimo si occuperà anche della gestione remota del macchinario, monitorandone costantemente il funzionamento e il livello di riempimento, oltre a garantirne la manutenzione.

Per favorire una corretta fruizione del servizio, dieci allievi della Scuola Superiore di Catania svolgeranno, nelle prime due settimane, il ruolo di “facilitatori”, con il compito di sensibilizzare e informare gli utenti della Cittadella sull’utilizzo del dispositivo.

Per info: Ufficio Politiche per la sostenibilità Unict https://www.unict.it/it/terza-missione/unict-sostenibile