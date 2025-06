“Déjà-vu”: l’arte pubblica green che rigenera Catania

- Pubblicità -

Un eco-murales firmato da LIGAMA restituisce nuova bellezza alla circonvallazione di Catania e rende omaggio a Sant’Agata: è il dono di CO.VE.I. Srl alla città per celebrare i suoi quarant’anni di attività.



CATANIA– Un atto di gratitudine, un omaggio alla città e alla sua storia, un intervento di senso civico e culturale. In occasione del suo quarantesimo anniversario, CO.VE.I. – concessionaria ufficiale Volvo – dona a Catania “Déjà-vu”, un murales monumentale firmato dall’artista LIGAMA.L’opera, presentata questa mattina alla stampa presso il Palazzo della Cultura, sorgerà lungo la circonvallazione di Catania e rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana. Realizzata in parte con vernici fotocatalitiche Airlite, capaci di purificare l’aria, l’operafonde innovazione tecnologica e linguaggio artistico in un gesto che coniuga sostenibilità e bellezza.

Il progetto che sarà ufficialmente svelato sabato 14 giugno alle ore 10:30, ha coinvolto attivamente l’Accademia di Belle Arti di Catania (ABACT). Un gruppo di studenti, guidato dai docenti Daniela Costa, Salvatore Lo Giudicee Giuseppe Puglisi, affiancherà LIGAMA durante tutte le fasi di realizzazione, trasformando il cantiere in un laboratorio di alta formazione a cielo aperto.

Fondata nel 1985, CO.VE.I. ha costruito in quattro decenni un modello aziendale solido e responsabile: sedi certificate ISO 9001, 14001 e 45001, impianti fotovoltaici per la piena efficienza energetica e un forte impegno nella promozione della green mobility in perfetta sinergia con la visione di Volvo. Con Déjà-vu, CO.VE.I. Srl riafferma la propria visione come impresa radicata nel territorio, restituendo valore attraverso gesti concreti di responsabilità ambientale e impegno culturale. Un intervento che contribuisce a costruire bellezza condivisa e a rafforzare il legame tra spazio urbano e comunità.

A sottolineare il valore pubblico e collettivo dell’iniziativa,in delega del Sindaco Enrico Trantino, è stato l’Assessorealle Politiche Comunitarie, Sergio Parisi: «Quest’opera unisce creatività, sostenibilità e rigenerazione urbana, dimostrando la forza del partenariato fra pubblico, imprese virtuose e mondo accademico».

Sul valore simbolico e affettivo del progetto interviene Salvatore Gangi, amministratore delegato di CO.VE.I. Srl, evidenziando il legame storico con il territorio:«Festeggiare quarant’anni significa guardare al futuro con la stessa passione con cui siamo nati. Déjà-vu racchiude i nostri valori –innovazione, sicurezza, rispetto per l’ambiente – e li proietta su un’opera che vive insieme alla città. Questo gesto rappresenta il modo più autentico per esprimere gratitudine a Catania e alla Sicilia che hanno accompagnato e sostenuto il nostro percorso di crescita. È anche un omaggio ai fondatori di CO.VE.I. Srl: mio padre, Benedetto, la cui visione imprenditoriale continua a ispirare i valori dell’azienda e il presidente AntoninoSpalletta, con cui pose le basi di un progetto costruito su coraggio e visione».

Durante la conferenza stampa, Lina Scalisi, Presidente dell’ABACT, ha sottolineato l’importanza della dimensione educativa e culturale del progetto: «La partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Catania a questo importante progetto urbano di CO.VE.I. Srl, rappresenta per noi un’occasione preziosa per rafforzare il legame con la città, contribuendo concretamente alla sua riqualificazione estetica e culturale. La collaborazione con un artista come LIGAMA, nostro ex allievo di straordinario talento, offre agli studenti coinvolti un’esperienza formativa ad alto valore, permettendo loro di confrontarsi fin da subito con realtà professionali significative del territorio. Crediamo fortemente in una didattica che si apra al mondo, che sappia connettere creatività, responsabilità civica e sostenibilità, e che possa restituire bellezza e senso di appartenenza ai luoghi che viviamo ogni giorno».