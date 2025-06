Code e disagi sull’A19, Schillaci (M5S): “Lavori a rilento per mesi nell’indifferenza di chi poteva agire”

- Pubblicità -

PALERMO – “Non basteranno né le dimissioni dei due sub-commissari, né la convocazione delle imprese da parte di Anas per rimediare ai gravi ritardi nei lavori lungo l’autostrada A19, tra Casteldaccia e Bagheria. Sarà un’estate infernale per tanti automobilisti che rimarranno ancora per lungo tempo intrappolati nella lunghe code per raggiungere Palermo. I problemi non potranno essere risolti velocemente poiché i lavori sono andati a rilento per mesi nell’indifferenza di chi aveva tutti i poteri per far garantire tre turni lavorativi al giorno, facendo lavorare gli operai anche la notte. E’ un film già visto quello dei lavori che ingolfano il traffico d’estate ed anche nell’era Schifani questo andazzo non conosce soluzione di continuità. Riguardo a quanto accaduto negli scorsi giorni, voglio sottolineare che il cantiere, durante la notte della lunga coda, non aveva alcuna luce segnaletica funzionante. Ciò permane come rischio ulteriore per chi vi transita anche nelle ore notturne in cui il traffico si riduce notevolmente”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.