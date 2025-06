Gangi (PA), 200 mila euro per sicurezza e ambiente dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit)

- Pubblicità -

Sicurezza e ambiente: al comune di Gangi sono state assegnate somme per 200mila euro dal FOSMIT. Si tratta di tre importanti finanziamenti nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) assegnate alla Regione Siciliana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionale e le Autonomie. Le risorse saranno impiegate per l’acquisto di mezzi per l’emergenza idrica ed antincendio, la manutenzione straordinaria di strade intercomunali e per la messa in sicurezza di aree soggette a rischio idrogeologico. Risorse che la Regione Siciliana ha messo a disposizione dei comuni finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani.

Il primo intervento, finanziato con 72.149,04 euro, prevede l’acquisto di mezzi per fronteggiare l’emergenza idrica ed incendio.

Il secondo intervento, per un importo di 49.785,09, riguarda la manutenzione dell’alveo torrente a valle Viale Don Bosco – ricadente all’interno del PAI. I lavori mirano alla messa in sicurezza delle aree interessate e alla riduzione del rischio idrogeologico, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e della pubblica incolumità.

Il terzo intervento di 78.525,57, interesserà la manutenzione straordinaria delle strade intercomunali di contrada Gurfi e contrada Zappaiello.

“Un aiuto concreto per il nostro comune montano – ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello – le risorse del Fondo per la montagna, che siamo riusciti a ottenere ci consentono di effettuare interventi per attività di salvaguardia ambientale e contrasto al dissesto idrogeologico”