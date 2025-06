Misterbianco Wine Awards 2025: tutto pronto per la nuova edizione che premierà le eccellenze del territorio

- Pubblicità -

Tutto pronto per il prestigioso evento alle falde dell’Etna, due giornate dedicate al vino siciliano e ai suoi produttori, e non solo, con un ricco programma da non perdere al Centro Congressi “Nelson Mandela” di Misterbianco tra premi, masterclass, degustazioni, laboratori del gusto, cooking show e talk show

​

- Pubblicità -

MISTERBIANCO- È tutto pronto per la 3^ edizione di “Misterbianco Wine Awards”, l’evento che esalta e valorizza le eccellenze vitivinicole del territorio etneo e siciliano e che premia le loro realtà produttive, mettendo al centro di questa grande festa i produttorie gli imprenditori, gli artefici stessi di tali eccellenze. Produttori che quest’anno, da grandi protagonisti, hanno fatto toccare la quota 100 cantine presenti!

Ancora una volta, questo brillante e tanto atteso appuntamento, che cresce di anno in anno, avrà un ricco programma costituito dadegustazioni, masterclass, banchi d’assaggio, laboratori del gusto e convegni di approfondimento, naturalmente sul tema del vino, e non solo: anche dell’olio, più in generale del cibo e dell’agroalimentare, dell’enoturismo, dell’accoglienza turistica e delle numerose opportunità economiche, occupazionali e di sviluppo locale ad essi legate. Oltre 100, quindi, le cantine e i produttori previsti negli appuntamenti tematici e nei banchi d’assaggio aperti al pubblico.

Teatro del prestigioso evento, che ancora una volta premierà le eccellenze del territorio con i “Misterbianco Wine Awards”, si conferma la Città di Misterbianco, che ospiterà nuovamente l’appuntamento alla Galleria “Nelson Mandela” della città pedemontana, in via Giuseppe Barone, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 giugno, dalle ore 17,00 alle ore 23,00. L’evento è organizzato in compartecipazione da Comune di Misterbiancocon l’Assessorato alla Cultura, ONAV Catania e Slow Food Catania, con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania e la Regione Siciliana.

Proprio le date di quest’anno sono la prima, grande novità che riguarda “Misterbianco Wine Awards”, che lo scorso anno è stato allestito in autunno. Altra importante novità, l’arrivo nella squadra organizzatrice di Slow Food Catania, che arricchirà ulteriormente il programma con gli appuntamenti tematici e le degustazioni.

Grande soddisfazione esprime il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, a cui fa eco l’assessore alla Cultura, Dario Moscato: “Si tratta di un evento tanto atteso e che quest’anno abbiamo deciso di anticipare, dando maggiori possibilità alle cantine e ai produttori partecipanti di poter aderire con più serenità, rispetto al periodo della vendemmia – dichiara l’assessore Moscato. – La valorizzazione del nostro territorio passa anche attraverso l’importante comparto dell’agroalimentare che, lo ricordiamo, è cultura ed è riscoperta e rilancio delle nostre tradizioni. I Misterbianco Wine Awards vogliono premiare proprio le eccellenze non solo produttive del nostro territorio, ma anche umane e professionali di quanti amano la nostra terra e la fanno crescere ogni giorno attraverso l’agroalimentare di alta qualità”.

“Siamo orgogliosi e onorati di essere giunti alla terza edizione di questo prestigioso evento e siamo soddisfatti del grande gioco di squadra che cresce di anno in anno, con ONAV Catania in prima linea, con le Istituzioni del territorio e il Comune di Misterbianco e con la presenza, quest’anno, anche di Slow Food Catania, che arricchisce il nostro programma e il nostro prestigio” aggiunge il delegato ONAV Catania e consigliere nazionale, Danilo Trapanotto.

“Siamo lieti di portare tutta la conoscenza e l’esperienza del mondo Slow Food e dei nostri produttori in questa nuova edizione di Misterbianco Wine Awards, che ha il principale obiettivo di esaltare e rilanciare proprio le eccellenze del territorio siciliano, in generale, ed etneo, in particolare – conclude Caterina Adragna, presidente di Slow Food Catania. – Abbiamo potuto ampliare il previsto programma di appuntamenti, talk show, approfondimenti tematici, con i Laboratori del Gusto curati da noi, al fine di far conoscere sempre di più i nostri presidi, i tanti produttori che si battono per la loro difesa e per la valorizzazione dei prodotti genuini che la nostra Isola può offrirci”.

Ricco, dunque, anche per il 2025 il programma. L’inaugurazione è prevista per sabato 7 giugno alle ore 17,00, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità e con l’apertura ufficiale dei banchi d’assaggio.

Questo il programma ufficiale dell’evento:

Sabato 7 giugno 2025

– Ore 17:00 Taglio del nastro e apertura dei banchi d’assaggio

– Ore 18:00 Convegno: “Strumenti di sostenibilità ambientale a supporto delle aziende agroalimentari siciliane”, a cura di Progetto Onfoods UniCt

– Ore 19:00 Laboratorio del gusto: “Fermenti di Sicilia, viaggio sensoriale tra le birre artigianali siciliane che raccontano il territorio secondo la filosofia Slow Food”, a cura dei tecnici di Slow Food Catania

– Ore 20:00 Masterclass: “Vini Ancestrali: una scoperta nella viticoltura siciliana”, a cura di Loredana Santagati, sommelier professionista, miglior enotecario d’Italia Aepi2023

– Ore 21:00 Masterclass: “Carricante, sorsi di lava e di mare”, a cura di Danilo Trapanotto, delegato ONAV Catania e consigliere nazionale ONAV

– Ore 23:00 Chiusura banchi d’assaggio

In contemporanea, sempre sabato 7 giugno

– Ore 17:00 DJ Set

– Ore 20:00 Alma Nova Band – Musica dal vivo

Domenica 8 giugno 2025

– Ore 17:00 Apertura dei banchi d’assaggio

– Ore 17:00 Convegno / degustazione: “Gli altri vini del vulcano”, a cura del produttore Nicola Purrello e l’intervento del delegato ONAV Catania e consigliere nazionale ONAV, Danilo Trapanotto. Al termine dell’incontro, saranno degustati 4 vini.

– Ore 17:15 Inaugurazione della Mostra: “Travagghiu di Vinnigna”, a cura dell’Ass. Cereo Vigneri di Misterbianco

– Ore 18:00 Laboratorio del gusto: “Tavolozza dei sapori: viaggio nel mondo del miele”, a cura di Gianni Samperi e Slow Food Catania

– Ore 19:00 Masterclass: “4 Rossi per 4 Versanti”, a cura di Vincenzo Vasta, vice delegato ONAV Catania

– Ore 20:00 Masterclass: “Rosa, Rosae, Rosam: le declinazioni del vino rosato”, a cura di Vittorio Cardaci, Ass. L’Archestrato

– Ore 21:00 Premiazione dei Misterbianco Wine Awards 2025

– Ore 23:00 Chiusura banchi d’assaggio

In contemporanea, sempre domenica 8 giugno

– Cooking show dello Chef Rosario Sciuto.

– Ore 17:00 DJ Set

– Ore 20:00 Angelo Musumeci – Musica dal vivo