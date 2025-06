Caltanissetta “su misura”: la tradizione sartoriale della Camiceria Medea – Eccellenze Siciliane

- Pubblicità -

Continuano gli appuntamenti di Hashtag Sicilia con la rubrica Eccellenze Siciliane: la serie di interviste ed incontri attraverso i quali vi portiamo a conoscere varie realtà imprenditoriali (e artistiche) d’interesse del nostro territorio.

Nell’ultimo episodio di questo format vi abbiamo condotto nel cuore del tessuto imprenditoriale di Caltanissetta, all’interno del torronificio “Tentazioni e Sapori” di Davide Scancarello. Nella puntata di questa sera rimarremo nello stesso territorio, ovvero il capoluogo nisseno, ma andremo a scoprire un’altra realtà artigiana: la Camiceria Medea, nata negli anni ’60.

Contesto storico e geografico di Caltanissetta

La città di Caltanissetta ha origini antichissime: basti pensare che i suoi primi abitanti furono i Sicani nel XIX secolo a.C. Nell’Ottocento, grazie alla presenza di vasti giacimenti di zolfo, conobbe un significativo sviluppo industriale, tanto da fargli conquistare l’appellativo di “Capitale mondiale dello Zolfo” e, l’apertura nel 1862 del primo Istituto minerario d’Italia.

Negli anni Trenta visse un periodo di grande fermento culturale e politico, animato da uomini lungimiranti come il libraio-editore Salvatore Sciascia, e da intellettuali del calibro di Vitaliano Brancati, Rosario Assunto, Luigi Russo, Leonardo Sciascia ed uomini politici di straordinaria intelligenza e spiccata moralità come Peppino Alessi ed Emanuele Macaluso. Questo fermento culturale che gli valse l’appellativo di ” Piccola Atene “.

Oggi, tramontata l’epoca dello zolfo, l’anima produttiva della città si è riversata in altri ambiti: dalle eccellenze dell’agroalimentare – come il miele di sulla, le mandorle, il torrone e i pistacchi – fino alle botteghe dell’artigianato, un comparto che continua a resistere e rinnovarsi, spesso grazie a imprese familiari che custodiscono il sapere manuale e lo traghettano nel futuro.

La Camiceria Medea: eleganza su misura e identità artigiana

In questo scenario si inserisce la Camiceria Medea, laboratorio sartoriale d’eccellenza guidato da Lillo Scarantino, titolare di un sogno nato negli anni ’60 grazie ai suoi genitori. Io e i miei fratelli siamo cresciuti tra le pezze”, racconta, evocando con emozione i primi passi mossi tra fili e tessuti nel cuore della storica bottega di famiglia.

Oggi, la Camiceria Medea rappresenta un prezioso esempio di manifattura su misura, dove ogni camicia prende forma insieme al cliente: “Il nostro lavoro nasce dal dialogo. Il cliente porta l’idea, noi la rendiamo realtà, personalizzando ogni dettaglio: dal collo al polsino, fino alla grammatura del tessuto”.

“Il nostro acquirente tipo è chi ama il bello e desidera distinguersi”, spiega ancora Scarantino. “Dai liberi professionisti agli imprenditori, ma anche semplici appassionati che scelgono di investire in un capo unico”. Per molti, una camicia su misura è ormai un piccolo lusso che restituisce dignità e valore al gesto del vestirsi.

Nonostante le sfide – dalla concorrenza estera ai costi produttivi italiani, fino ad arrivare alla mancanza di manodopera – la Camiceria Medea ha scelto di restare fedele alla qualità e al lavoro artigiano. Ogni camicia richiede fino a tre ore di lavorazione, e quindi in questa realtà si è ben lontani dai ritmi dell’industria fast fashion. “Fare quantità toglierebbe l’anima a ciò che facciamo”, ci ha appunto spiegato Lillo Scarantino nella nostra intervista, nella quale abbiamo anche trattato temi come continuità familiare nelle aziende, difficoltà del settore, spinte associative e tanto altro.

Per conoscere questa realtà più nel dettaglio non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!