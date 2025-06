- Pubblicità -

Inaugurato oggi il murales dedicato a Stefania Sberna, storica speaker del Calcio Catania, purtroppo deceduta prematuramente nel marzo 2021. Presente all’inaugurazione anche il Vicepresidente e Amministratore Delegato del Catania FC Vincenzo Grella che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Catania, Grella: “La società cresce e valuta certe posizioni e ruoli. I lavori da fare non sono solo sportivi ma anche societari”

Su Stefania Sberna Grella dice: “Non ho conosciuto Stefania, però è come se lo conoscessi da tanti anni perché i racconti che ascolto su di lei sono sempre fatti con il cuore e senza retropensiero. Per questo mi sento di conoscerla, fa parte della storia del nostro club e sarà rispettata sempre con grande attenzione”.

Poi proseguendo sul Catania dice: “Io penso lavorare a Catania, non c’è un momento che non è importante. Sia quando si gioca che quando non si gioca, rappresentare e lavorare per un club così importante non lascia tempo libero. Per quello noi siamo qua tutti i giorni a lavorare, per migliorarci, con onestà, con professionalità, perché l’obiettivo per noi non è mai cambiato. Ti posso dire oggi che stiamo lavorando per poi arrivare da voi con concretezza, certezza sui prossimi passaggi. I lavori da fare non sono solo quelli sportivi, ma sono anche societari. La società cresce, la società rivaluta anche certe posizioni, certi ruoli. Per fare questo serve un po’ di tempo, confronto, anche un minimo di tempo per riflettere sulla decisione da prendere. Non è che possiamo decidere una cosa e poi cambiarla dopo tre giorni. Quando parliamo di tempo, sappiamo che non è un tempo infinito, che dobbiamo muoverci perché questo tempo in più per disegnare la nuova stagione è un vantaggio che il club può avere sugli avversari. Lo sappiamo e per questo non abbiamo preso un giorno di riposo”.

“Toscano ha un contratto di un anno e non era in discussione”

“Toscano? Resta e resta perché ha un contratto ancora di un anno e per me non era una discussione se non su quelle che potevano essere le linee guida, quelle che erano le sue esigenze, i suoi naturali pensieri su una stagione fatta in un club ambizioso. Tutte cose per me normali. Poi io devo fare il mio lavoro rappresentando la famiglia Pelligra per far sì che il club duri a lungo. Per quello abbiamo fatto dei bei incontri ma sulla sua permanenza non avevo grandi dubbi. Faggiano? Siamo quasi in fondo alle valutazioni in merito alla guida della direzione sportiva: a breve prenderemo delle decisioni. Torre del Grifo? L’investimento è molto grande per un club che ha solo tre anni: questo fa capire l’attaccamento del presidente che con uno sforzo del genere fa capire che non vuole affatto cambiare la strategia. Il ritiro? Dovremmo andare in Umbria per 2-3 settimane, stiamo mettendo a punto tutto anche in questo senso”.