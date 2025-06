Arriva EDO: Educazione Digitale per l’Occupazione – Rubrica Lavoro & Welfare

- Pubblicità -

Il 19 maggio 2025 ha segnato l’inizio di una nuova era per la formazione digitale in Italia. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con le Regioni e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha lanciato il progetto EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione. L’iniziativa punta a coinvolgere un milione di cittadini e cittadine disoccupate o in transizione lavorativa, raddoppiando il bacino di utenti entro la fine del 2025.

EDO si inserisce nel Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), offrendo un percorso formativo digitale gratuito, inclusivo e certificato. Il progetto affronta tre sfide cruciali:

- Pubblicità -

Colmare il divario digitale di base presente in ampie fasce della popolazione adulta.

Migliorare l’occupabilità dei lavoratori, rafforzando le competenze richieste dalle imprese.

Misurare l’efficacia delle politiche attive del lavoro attraverso un sistema che integra dati nazionali e regionali.

Grazie alla collaborazione strategica tra il Ministero del Lavoro e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, il progetto mette a disposizione una piattaforma e-learning. La piattaforma offre 56 moduli interattivi, suddivisi in 4 aree di competenza digitale di base fondate sul framework DIGCOMP (Digital Competence Framework for Citizens, un’iniziativa della Commissione Europea progettata per migliorare le competenze digitali dei cittadini europei). Gli utenti sono invitati tramite e-mail o SMS a partecipare e accedere al corso, che prevede un percorso di formazione standardizzato di 16 ore. Ogni partecipante ha 15 giorni per completare il corso e superare il test finale. Al termine, sarà rilasciato un attestato ufficiale valido per il curriculum.

Le quattro aree di competenza includono:

Alfabetizzazione su informazione e dati : navigazione, valutazione e gestione di contenuti digitali.

: navigazione, valutazione e gestione di contenuti digitali. Comunicazione e collaborazione : interazione, condivisione e gestione dell’identità digitale.

: interazione, condivisione e gestione dell’identità digitale. Creazione di contenuti digitali : sviluppo, rielaborazione, programmazione e gestione di copyright.

: sviluppo, rielaborazione, programmazione e gestione di copyright. Sicurezza: protezione di dispositivi, dati personali e privacy.

La piattaforma è accessibile sia da desktop che da mobile, garantendo la massima inclusività e semplicità d’uso. Il sistema di monitoraggio integrato con i dati nazionali e regionali consentirà di tracciare i progressi degli utenti e misurare l’efficacia del progetto, rappresentando un esempio virtuoso di digitalizzazione dei servizi pubblici.

Il progetto è stato finanziato dal PNRR – Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche del lavoro”, Investimento 1 “Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”.

EDO vuole rappresentare una best practice di modernizzazione e inclusione sociale. Il progetto intende trasformare il panorama delle politiche attive per il lavoro in Italia, offrendo una soluzione completa e performante per affrontare le sfide del futuro digitale.

Giuseppe Emiliano Bonura