Oggi in Piazza dei Libri il talk “Family Slay – L’importanza delle famiglie per la comunità Lgbtqia+” 

Oggi 7 giugno 2025 alle 19:00 in Piazza dei Libri presso Gammazitа il nuovo incontro di preparazione al Catania Pride con il talk intitolato “Family Slay – L’importanza delle famiglie per la comunità Lgbtqa+”: Interverranno Annamaria Fisichella (vicepresidente di Agedo Nazionale), Lucia Murabito (responsabile per la Sicilia di Genderlens), Ambra Monterosso (Famiglie Orgogliose, Arcigay Catania) e Angelo Tarantello (presidente di Agedo Siracusa). Modererà il dibattito Dario Accolla (Open Catania). Si discuterà dell’importanza del ruolo delle famiglie per le persone Lgbtqa+, delle necessità dell’alleanza tra genitori e comunità queer.