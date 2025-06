Referendum, Marano (M5s): “Vinciamo insieme questa battaglia di giustizia sociale”

- Pubblicità -

“Tra il 2011 e il 2023 dall’Italia sono andati via 550mila giovani e tra il 2015 e il 2022 ben 365mila giovani siciliani hanno fatto la valigia per andare verso le regioni del Nord oppure all’estero. Sono andati via perché il nostro è un Paese in cui la precarietà, l’instabilità e l’incertezza regnano sovrane. Tutto ciò non consente alle future generazioni di avere ambizioni, di sognare, di immaginare una vita e di progettarla. Una precarietà che tarpa le ali e non consente di guardare al domani con speranza ed ottimismo”.

Lo ha detto Jose Marano, deputata regionale M5s intervenendo a “Sì Day”, manifestazione pubblica che ha visto la partecipazione di associazioni, partiti e movimenti per il Sì e che è stata promossa dalla Cgil e dal Comitato Referendario di Catania.

“Perché mai – ha proseguito Marano – dovremmo arrenderci a questa situazione nella quale si continua a vivere di lavori stagionali o con 700 euro al mese e si continua ad essere licenziati senza un valido motivo? Formiamo tanti giovani e tante eccellenze per poi mandarle all’estero. Ecco perché non solo non dobbiamo rassegnarci ma dobbiamo vivere questo referendum come una battaglia di giustizia sociale per i diritti di tutti i lavoratori. Abbiamo il dovere di contrastare il maldestro tentativo di boicottaggio da parte del centrodestra: diciamo sì alla vita, sì al lavoro e alla dignità. Sì alla libertà!”.