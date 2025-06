Gaza. Pd in piazza a Palermo per dire stop al genocidio: “Sicilia terra di pace nel Mediterraneo”

- Pubblicità -

In concomitanza con la manifestazione nazionale a Roma – dove era presente una delegazione guidata dal segretario regionale, Anthony Barbagallo – anche a Palermo il Pd è sceso in piazza per dire basta al genocidio in atto a Gaza e per chiedere a Israele di fermare le ostilità con effetto immediato.

“Siamo in piazza non solo per ribadire la nostra avversione all’orrendo genocidio perpetrato a Gaza – dice Sergio Lima, componente della Direzione nazionale del Pd – dal governo Netanyahu ma anche per riaffermare il ruolo della Sicilia come terra di pace nel Mediterraneo. Su questo ci auguriamo che tutte le istituzioni della Regione facciano sentire la propria voce contro lo sterminio in atto a Gaza, da cui ogni giorno provengano notizie e immagini di orrenda violenza nei confronti della popolazione civile, contro donne e bambini inermi, che ci provocano angoscia e dolore”.

- Pubblicità -

In piazza Verdi, ai piedi del teatro Massimo, per dire stop al genocidio, tra gli altri, l’eurodeputato Giuseppe Lupo, i deputati regionali Valentina Chinnici, Mario Giambona e Antonello Cracolici e le dirigenti Dem Cleo Li Calzi, Franco Piro, Mari Albanese e Valentina Villabuona.