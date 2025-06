Il tango abbraccia le donne dell’associazione il Filo della Vita

- Pubblicità -

Questo il titolo dell’evento che sabato 7 giugno ha unito l’associazione guidata da Enza Marchica, le tanguere dell’Academia ProyectoTango di Angelo e Donatella Grasso e le stiliste catanesi Elisabetta e Daniela Censabella. Un connubio di forza, eleganza e bellezza che ha visto la realizzazione di una sfilata di abiti tangueri, curata da Elisabetta Censabella, all’interno della serata tanguera del sabato sera organizzata da Angelo Grasso. A sfilare insieme, in un abbraccio reale e non solo ideale, le tanguere e le splendide donne dell’associazione Il Filo della Vita, coadiuvate in questo viaggio dalla socia Loredana Caputo. Momenti di gioia e festa, di bellezza e amicizia ma anche di prevenzione e informazione con l’instancabile attività della presidente Enza Marchica, di tutto il direttivo e delle socie. Se a far belle le modelle ci ha pensato con i suoi abiti Elisabetta Censabella, stilista catanese nota per il suo occhio attento alle contaminazioni e alla valorizzazione del corpo delle donne, il trucco é stato curato da AnnaFiorella Ciuffolo. Una sinergia, un incontro quello tra l’associazione Il filo della Vita e il tango voluta dalla presidente Enza Marchica da una parte e da Angelo Grasso dall’altra. Se infatti Enza Marchica, instancabile, promuove incontri di sensibilizzazione sulla prevenzione, Angelo Grasso periodicamente accoglie enti e associazioni all’interno degli eventi tangueri, scegliendo occasioni di divertimento per supportare cause importanti. Il tango poi, ballo trasversale e sociale, si apre spontaneamente all’inclusione di queste occasioni. La presidente Marchica, dal canto suo, non smette di ripetere che la <<prevenzione va fatta sempre e ovunque>> ma anche di dimostrare con i fatti che l’associazione che presiede <<ha come obiettivo anche quello di coinvolgere le socie in attività ricreative che facciano sentire le socie protagoniste di un viaggio stupendo, spesso difficile, ma più sopportabile se condiviso e ricco di momenti di pura gioia>>. Entusiaste anche le stiliste Elisabetta e Daniela Censabella, Dressign, che si sono letteralmente tuffate nell’esperienza di costruire abiti da tango e hanno accolto nel loro atelier le modelle, trasformando l’impegno e l’organizzazione professionale di una sfilata in momenti di svago e divertimento e soprattutto di consapevolezza e orgoglio tutto al femminile di donne che non solo sono bellissime ma raccontano attraverso i loro sorrisi, l’incedere e lo sguardo storie di forza e di resilienza. Un evento cui ha fatto da cornice la serata tanguera e le coreografie del direttore artistico dell’Academia Proyecto Tango Angelo Grasso e tutto il calore e l’affetto dei numerosi tangueri, amici e soci presenti.