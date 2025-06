Strano chiede a Trantino interventi urgenti per la strada provinciale 57 Paternò – Ragalna

- Pubblicità -



Con le alte temperature il rischio di incendi diventa sempre più reale e concreto. Il Consigliere metropolitano e Capogruppo della Lega alla Città Metropolitana di Catania, Ruggero Strano, pone un’interrogazione al sindaco metropolitano sulla strada provinciale 57 che collega i comuni di Paternò e Ragalna, denunciando uno stato di degrado con rifiuti ed erbe infestanti che ingombrano la via, creando pericoli per la sicurezza dei cittadini, e chiede di conoscere gli interventi di manutenzione e quali misure si intende attuare per la rimozione dei rifiuti presenti nell’area e soprattutto quali risorse siano destinate in bilancio per la SP 57 e per le altre arterie provinciali.

“Nel mio ruolo istituzionale, dice Strano, ho il pieno diritto di iniziativa chiedendo la convocazione del consiglio, presentando interrogazioni e mozioni, affinché si arrivi a un celere intervento che possa tutelare l’igiene e la sicurezza pubblica”