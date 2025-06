A Giarre “Tra le mura. Sulle scene – Teatro di speranza”

- Pubblicità -

Il Palazzo di Città di Giarre ha ospitato la presentazione del progetto “Tra le mura. Sulle scene – Teatro di speranza”, promosso dall’associazione di promozione sociale (Aps) “Costruiamo ponti” con il sostegno dei fondi 8×1000 della Chiesa Valdese, in collaborazione con la Casa circondariale di Giarre e in partenariato con il Comune giarrese.

Il progetto ha coinvolto un gruppo di detenuti in un percorso laboratoriale teatrale e audiovisivo, culminato in uno spettacolo e in un cortometraggio, realizzati da Laura Tornambene (regista) e Giuseppe Manodritta (autore del video).

Un’esperienza che intreccia arte, rieducazione e comunità, portando fuori dalle mura del carcere un messaggio di cambiamento e dentro un messaggio di speranza.