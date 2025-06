La Regione comunica i dati sui Fondi Ue. “Utilizzate tutte le risorse del Fesr 2014-20”. I dati aggiornati sulla spesa 2021-27

- Pubblicità -

Utilizzate tutte le risorse disponibili del Po Fesr Sicilia 2014-2020, mentre supera i 660 milioni di euro l’ammontare delle operazioni già selezionate nell’ambito del medesimo programma per il ciclo 2021-2027. Già impegnati, inoltre, più di 312 milioni dei fondi di sviluppo e coesione. Questo il quadro che emerge dai dati effettivi sulla spesa dei programmi Fesr e Fsc, aggiornati al 30 aprile, rilevati dal monitoraggio effettuato dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana.

In dettaglio, per quanto concerne il Po Fesr Sicilia 2014-2020, in fase di chiusura, i progetti realizzati sono più di 6.500. Secondo le prospettive di spesa al 31 luglio 2025 (termine ultimo per la certificazione finale a Bruxelles), il programma chiuderà con una spesa di 3,88 miliardi, dei quali 3,62 di risorse Ue, con un overbooking di circa 200 milioni rispetto alla quota di 3,42 miliardi inizialmente fissata. Tutte le risorse disponibili di provenienza comunitaria sono state utilizzate, anche grazie alla variazione della quota di cofinanzamento Ue portata negli anni dall’80% al 100%. La parte residua di cofinanziamento nazionale che concorre alla dotazione originaria, pari a 4,28 miliardi, resta a disposizione della Regione e viene utilizzata per portare a termine tutti gli interventi già inseriti nel programma, ma che non possono più avere copertura con le risorse comunitarie. I pagamenti effettivi ammontano nel complesso a 3,96 miliardi di euro.

- Pubblicità -

In merito al Pr Fesr Sicilia 2021-2027, risultano già avviate 62 procedure per un valore complessivo di 2,14 miliardi di euro, mentre gli interventi già selezionati sono più di 270 per un costo ammissibile che in totale supera quota 660 milioni di euro. I pagamenti effettivi ammontano, al momento, a oltre 53 milioni di euro.

Infine, sono più di 500 gli interventi selezionati nell’ambito del programma Fsc 2021-2027, sono stati impegnati oltre 312 milioni di euro a fronte di una dotazione finanziaria di 5 miliardi (il 6,25% del totale), mentre i pagamenti già effettuati ammontano a 35,7 milioni. Si tratta dei dati riferiti a sei mesi di spesa, da quando cioè è divenuta effettiva la disponibilità delle risorse nazionali per la realizzazione degli interventi nell’Isola grazie alla ratifica da parte del Cipess (delibera 41/2024, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale a fine ottobre dello scorso anno) dell’Accordo di coesione siglato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Regione Siciliana.