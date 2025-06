Campionati Italiani Federkombat: i siciliani del Team Wagner tornano da Jesolo con un ricco bottino di medaglie

- Pubblicità -

Grande prestazione dei siciliani del Team Wagner ai Campionati Italiani Assoluti e trofeo italia 2025 Federkombat, che si sono svolti a Jesolo (VE) dal 30 maggio al 1° giugno.

Sotto la guida del maestro Riccardo Wagner e dell’allenatore Giuseppe “Peppone” Rapisarda. La squadra catanese ha fatto incetta di medaglie, dimostrando ancora una volta qualità tecnica e spirito di squadra. A brillare su tutti è proprio “Peppone” Rapisarda, che conquista due ori nelle categorie KL e LC +94 Master, guadagnandosi nuovamente un posto nella Nazionale. Una conferma importante per un veterano di grande esperienza.

Combattuto e discusso l’incontro di Roberto La Manna, che perde la finale per decisioni arbitrali discutibili. Giovanni Grasso sale sul terzo gradino del podio, portando a casa un bronzo che, a detta di molti, sta stretto viste le sue qualità tecniche.

Nel Trofeo Italia, i ragazzi del Team Wagner non sono stati da meno: Dario Condorelli conquista il primo posto, Giovanni Giuffrida domina la sua categoria, portando a casa l’oro, Francesco Nardo, anche lui primo classificato, conferma il suo valore. Andrea Cammisa chiude con un meritatissimo secondo posto. Paolo Alaimo ottiene anche lui un bell’argento, frutto di tecnica e determinazione. Alla loro prima esperienza, Salvatore Russo e Stefano Vinciguerra conquistano il bronzo: un debutto che promette bene. Daniele Nicosia, altro veterano del team, aggiunge un’altra medaglia alla sua carriera con un terzo posto. Giuseppe Di Carlo, anche lui veterano, sale sul podio con un meritato bronzo. Valerio Cappadonna, alla sua prima esperienza, conquista un ottimo bronzo che lascia ben sperare per il futuro.

Un plauso va anche a chi non è riuscito a salire sul podio ma ha dato il massimo: Tommaso Carastro, Diego Aiello e Carmelo Zafarana. Il loro impegno e la loro passione sono la base di ogni successo futuro. Il Team Wagner torna in Sicilia con la consapevolezza di essere una delle realtà più solide del panorama nazionale. Complimenti a tutti gli atleti e allo staff tecnico per il grande lavoro svolto.