Poli universitari penitenziari, da domani a Catania l’assemblea nazionale per discutere sul diritto allo studio in carcere

Dal 12 al 14 giugno prossimi l’Università di Catania ospiterà l’Assemblea Nazionale della CNUPP – la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari – un’occasione di confronto tra accademia, istituzioni e società civile sul tema del diritto allo studio in carcere e sul futuro dei Poli Universitari Penitenziari in Italia.

L’Assemblea CNUPP 2025 rappresenta un momento chiave per valutare i risultati raggiunti nella promozione dell’istruzione universitaria in ambito penitenziario e per delineare strategie comuni orientate all’inclusione, alla cittadinanza attiva e alla costruzione di un sistema universitario sempre più attento alle fragilità sociali. Questi appuntamenti rappresentano inoltre un’occasione di riflessione condivisa sul presente e sul futuro della formazione universitaria in carcere, con l’obiettivo di rafforzare reti, strumenti e visioni comuni per un’università sempre più inclusiva e socialmente responsabile.

Istituita presso la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) nel 2018, la CNUPP è l’organo di coordinamento dei responsabili di attività di formazione universitaria in carcere. L’incontro riunirà pertanto delegati da tutta Italia per discutere e pianificare il futuro dell’istruzione universitaria all’interno degli istituti di pena, un pilastro fondamentale per il reinserimento sociale e la rieducazione delle persone detenute.

L’evento sarà ospitato presso il Palazzo Centrale dell’Ateneo e coinvolgerà delegati provenienti da atenei di tutta Italia, rappresentanti del Ministero dell’Università e Ricerca, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, delle Soprintendenze, del mondo associativo e delle comunità carcerarie.

L’Assemblea prenderà il via giovedì 12 giugno nell’aula magna del Palazzo Centrale dell’Università di Catania, alle 15, con gli interventi istituzionali del rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo, del provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria siciliana Maurizio Veneziano, dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana Girolamo Turano, del rettore dell’Università Kore di Enna Paolo Scollo, del prefetto di Catania Pietro Signoriello; sono stati invitati inoltre il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri e la rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari.

Momento centrale della giornata sarà la presentazione del Rapporto CNUPP 2025 a cura del presidente Giancarlo Monina, seguita da un dibattito con figure di spicco del mondo accademico e ministeriale: Roberto Di Lenarda (rettore, Università di Trieste e referente CRUI per i rapporti con la CNUPP), Giuseppe William Rossi (dirigente dell’Ufficio II del MUR “Studenti e interventi per il diritto allo studio”), Massimo Parisi (direttore generale del Personale, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria); modererà gli interventi la prof.ssa Teresa Consoli, referente del PUP dell’Università di Catania e membro del direttivo CNUPP.

La giornata di venerdì 13 giugno sarà interamente dedicata ai gruppi di lavoro tematici che si riuniranno in diverse aule del Palazzo Centrale di Unict. I delegati si confronteranno su didattica, organizzazione, ricerca, terza missione e sulle specificità legate a studenti stranieri e minori. Nel pomeriggio, le sessioni plenarie permetteranno la condivisione delle relazioni e l’elaborazione di strategie congiunte per lo sviluppo dei Poli Universitari Penitenziari e le prospettive future. Le sessioni pomeridiane saranno moderate dai membri del direttivo CNUPP Francesca Vianello, Vincenza Pellegrino e dallo stesso presidente Monina.

L’evento si concluderà sabato 14 giugno con una sessione speciale in programma alla Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania. Qui, si approfondiranno le prospettive di sviluppo del PUP di Unict, con interventi della direttrice dell’istituto Nunzia Di Fazio, di Giorgio Bisagna (associazione Antigone – Sicilia), di Daniela Ferrarello (PUP Università di Catania) – che coordinerà gli interventi degli studenti detenuti – e di Teresa Consoli (PUP Università di Catania) – che coordinerà gli interventi dei tutor; di Maria Pia Fontana (Ufficio esecuzione penale esterna di Catania), Giuseppe Pisano (presidente della cooperativa sociale “L’Arcolaio”) e Franco Prina (past president CNUPP). Modererà il dibattito il prof. Fabrizio Siracusano (PUP Università di Catania).