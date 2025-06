Catania, Ivano Pastore verso il ruolo di DS: pronto un biennale

- Pubblicità -

Il Catania sta definendo le scelte per la stagione sportiva 2025-2026. Dopo la conferma in panchina di Mimmo Toscano pronunciata dal Vicepresidente e AD Vincenzo Grella, anche Ivano Pastore proseguirà la sua avventura in rossazzurro ma, secondo Lacasadic.com, con il ruolo di Direttore Sportivo.

Pastore nuovo DS e l’arrivo di Pelligra a Catania

Si riparte della conferme in casa Catania per la stagione 2025-2026. Ivano Pastore, che ha ricoperto dallo scorso gennaio il ruolo di collaboratore dell’area tecnica, proseguirà la sua avventura in rossazzurro. Ieri, il dirigente etneo si è incontrato con i vertici del club e le interlocuzioni, come riporta Lacasadic.com, sono state positive. Pastore con il Catania firmerà un contratto biennale con il ruolo di Direttore Sportivo.

Atteso in città in queste ore il Presidente del Catania Ross Pelligra per discutere sul futuro immediato del club. Dai nodi sulla nuova stagione sportiva alle porte per prima squadra, settore giovanile e femminile fino all’organigramma societario. Ma un altro tema caldo è quello di Torre del Grifo. Forse già in questa settimana potrebbe arrivare la decisione del Giudice Delegato per l’offerta presentata dal Catania di 4 milioni e 50 mila euro per l’acquisizione degli impianti del centro sportivo. Se la proposta sarà ritenuta congrua si procederà con un’asta pubblica di 30 giorni per eventuali rilanci da parte di soggetti terzi.

A breve sarà annunciato anche Alessandro Zarbano che ricoprirà la carica di Direttore Generale, ruolo ricoperto fino a un anno fa da Luca Carra. L’ex Ad del Genoa è stato già visto al fianco di Vincenzo Grella nelle ultime gare del Catania ai playoff di Serie C.