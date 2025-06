Tutela dei minori e lotta alla violenza, a Palermo un convegno con l’eurodeputata Caterina Chinnici

- Pubblicità -

Il prossimo 13 giugno 2025 l’on. Caterina Chinnici, eurodeputata e co-Presidente dell’Intergruppo sui Diritti dei Minori, interverrà a Palermo, a Palazzo Chiaramonte Steri, in occasione del convegno “Lotta a tutte le forme di violenza contro i minori: definizione di un approccio integrato nella diagnosi precoce e prospettive normative”.



Nel corso del suo intervento, l’eurodeputata ribadirà l’urgenza di rafforzare strumenti educativi e sociali per prevenire la violenza e l’abuso nei confronti dei minori, sia online che offline, sottolineando l’importanza di un’azione politica coordinata a livello europeo: “La lotta alla violenza sui minori passa prima di tutto dalla prevenzione. In un mondo sempre più interconnesso, dove un utente su tre online è un minore, dobbiamo agire con strumenti concreti e con il coinvolgimento sinergico di istituzioni, famiglie, scuola e società civile”.

L’evento si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 25° anniversario della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e mira a costruire strategie integrate per la protezione dei minori anche dal rischio di reclutamento da parte delle mafie attraverso il web.

