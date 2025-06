La Sicilia abbraccia lo Sport: eventi e attività programmati in tutta l’Isola per il weekend del 14-15 giugno

- Pubblicità -

Sarà un fine settimana all’insegna dello sport quello del 14 e 15 giugno in tutta la Sicilia, con eventi organizzati contemporaneamente in nove città dell’isola nell’ambito della Giornata Nazionale dello Sport: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Il programma prevede attività sportive per tutte le età, con oltre 50 discipline coinvolte e tantissimi spazi dedicati a sport tradizionali, inclusivi, emergenti e dimostrativi. L’iniziativa, distribuita sull’intero territorio regionale, rappresenta un grande momento di partecipazione, promozione sportiva e inclusione sociale. Un’occasione per scoprire nuovi sport, sostenere le associazioni locali e vivere lo sport come festa di comunità.

Ad Agrigento, presso il Centro Polivalente del Villaggio Peruzzo, le attività si svolgeranno il 14 giugno dalle 09:00 alle 19:30 e il 15 giugno dalle 16:30 alle 19:30. In campo arti marziali, baseball, ciclismo, ginnastica, pallavolo, pesistica, pattinaggio, pallamano, pallacanestro, rugby, tennis, tennistavolo, surfing/skate e scherma.

A Caltanissetta, nel PalaMilan e nel piazzale del PalaCannizzaro, gli stessi orari ospiteranno competizioni di atletica leggera, badminton, basket, calcio, ginnastica artistica, mountain bike, pallamano, pesistica, rugby, tiro con l’arco, karate, tennis e volley.

A Catania, il Lungomare Artale Alagona si trasforma in arena a cielo aperto, si giocherà il 14 dalle 16:00 alle 20:00 e il 15 dalle 10:00 alle 13:00. Le discipline in programma includono bastone siciliano, bocce, hockey su prato, mini golf, offball, laser run, nordic walking, pallavolo, pallacanestro, tamburelli, pickeball, tennis, atletica leggera e varie arti marziali.

Enna, con il Polisportivo Comunale di Calascibetta attivo sabato 14 dalle 09:00 alle 13:00, ospiterà esibizioni e sport dimostrativi: cinofilia, parkour, danza, soft-air, pattinaggio artistico e survival.

A Messina, la centralissima Villa Dante accoglierà il pubblico domenica 15 giugno in due fasce orarie (10:00-13:30 e 16:30-19:30), con eventi di calcio, volley, handball, danza sportiva, rugby, tennis, tennistavolo e arti marziali.

A Palermo, presso la Palestra Borgo Nuovo, le attività saranno concentrate nella giornata del 14 giugno, dalle 09:00 alle 14:00. In programma: atletica leggera, ginnastica, judo, karate, pallavolo, baseball, scacchi, baskin, basket, pilates e pattinaggio.

A Ragusa, negli spazi dell’Oratorio Salesiano di Modica, sabato 14 giugno dalle 16:00 alle 20:00 andranno in scena discipline marziali e da combattimento tra cui aikido, jujitsu, karate, grappling, lotta, sumo, pancrazio, pesi, ginnastica artistica e ritmica, tiro con l’arco e capoeira.

Siracusa animerà Piazza San Sebastiano a Melilli il 14 giugno dalle 10:00 alle 14:00 con un mix di calcio, pallavolo, danza, scherma, giochi tradizionali, calcio balilla, arti marziali, tennis tavolo e tiro con le freccette.

Infine a Trapani, presso la Piscina Olimpica, sabato 14 dalle ore 15:30 si alterneranno attività di nuoto, triathlon, ciclismo, calcetto, pallavolo, atletica, tiro con l’arco, karate, tennistavolo e twirling.