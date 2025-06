Approvata la norma per il riacquisto della cittadinanza per gli italiani all’estero. Il parere del senatore PD Francesco Giacobbe

- Pubblicità -

Hanno diritto al riacquisto della cittadinanza solo i cittadini nati in Italia. Le pratiche possono essere presentate al Consolato a partire dal 1° luglio 2025. Ecco il testo integrale dalla newsletter del senatore PD Francesco Giacobbe.

Care amiche, cari amici, italiani all’estero

da luglio, gli italiani che in passato sono stati costretti a rinunciare alla cittadinanza italiana potranno finalmente riacquistarla. Per me si tratta un traguardo raggiunto dopo un lungo percorso di lavoro parlamentare. Fin dal mio primo mandato in Senato ho presentato due disegni di legge per affrontare questa ingiustizia, affiancati da numerose interrogazioni parlamentari, lettere indirizzate ai diversi ministri dell’Interno e degli Esteri che si sono succeduti nel tempo, e numerosi interventi in Aula. Non è mai venuto meno il mio impegno affinché a questi italiani venisse restituito un diritto che non avrebbero mai dovuto perdere.

Questo importante riconoscimento è stato infine inserito ai margini della nuova legge sulla cittadinanza, approvata di recente. Una legge che, voglio essere chiaro, non condivido nella sua impostazione generale, e contro la quale mi sono battuto con fermezza. Ho lavorato in ogni modo per cercare di bloccarne l’approvazione o almeno migliorarla, riuscendo a ottenere che chi aveva già fissato un appuntamento al consolato possa completare il proprio percorso per ottenere la cittadinanza secondo le regole precedenti.

Anche in questo contesto, esponenti della stessa maggioranza hanno riconosciuto pubblicamente, nei loro interventi, il contributo determinante del mio lavoro e di altri colleghi di minoranza per il raggiungimento di questo specifico obiettivo.

Restituire la cittadinanza italiana a chi l’aveva persa per imposizione normativa e non per scelta libera è una questione di giustizia, di rispetto e di dignità. È un atto che rafforza il legame con le nostre comunità all’estero, riconoscendo il valore dell’identità italiana che queste persone non hanno mai dimenticato.

Per questo vi invito a prepararvi a presentare la richiesta di riacquisto della cittadinanza a partire da luglio, secondo le modalità che saranno comunicate attraverso i consolati e i canali ufficiali.

ATTENZIONE! Questa possibilità è limitata ai prossimi 2 anni e mezzo. Dopo questo periodo non si potrà richiedere il riacquisto della cittadinanza italiana per chi l’ha persa. Quindi, non perdete tempo e sfruttate questa opportunità!

Intanto, io continuerò a battermi per una cittadinanza più giusta, inclusiva e rispettosa delle nostre comunità nel mondo.

Con stima,

Francesco Giacobbe