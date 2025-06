La 10 km del Castagno dei Cento Cavalli-Trofeo Packitalia: top runners internazionali a Sant’Alfio

- Pubblicità -

A Sant’Alfio, in provincia di Catania, è tutto pronto per l’evento sportivo internazionale la “10 Km del Castagno dei Cento Cavalli-Gara della Pace”, terza tappa del circuito Running Sicily-Trofeo Packitalia, in programma domenica 22 Giugno. Sul tracciato omologato Fidal, in uno dei contesti naturalistici più suggestivi dell’isola, si sfideranno atleti in rappresentanza di 10 nazioni al mondo: Italia, Marocco, Ungheria, Malta, Grecia, Polonia, Indonesia, Giappone, India e Repubblica Dominicana.



- Pubblicità -

Il percorso, vario e panoramico, si sviluppa su quattro giri da 2,5 km per un totale di 10 km. Oltre la gara agonistica sono previste due walkthon non competitive da 10 e 2,5 km. “Questa gara rappresenta un connubio tra sport e il tema attuale della pace: il nostro Castagno dei Cento Cavalli insignito Monumento Messagero di Pace lo rappresenta in pieno, non solo come patrimonio naturalistico bensì come portavoce nel mondo di armonia e unione”, sottolinea il sindaco Alfio La Spina. “Siamo pronti a ospitare questi grandi atleti, che sono sicuro offriranno nella giornata di domenica, una sfida sportiva ed entusiasmante, con il segnale forte e chiaro della Pace universale”, conclude così il primo cittadino santalfiese.