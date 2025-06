- Pubblicità -



Si terrà il 19 giugno, presso la sede dell’Ordine dei Medici di Palermo (OMCeO, Via Rosario da Partanna 22), il convegno “La gestione dell’osteoporosi e l’ottimizzazione del percorso di cura – Focus Regione Sicilia”, una giornata di studio e confronto dedicata al miglioramento delle strategie di prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei pazienti affetti da osteoporosi. L’evento si propone come momento chiave per discutere, in un’ottica regionale, l’integrazione tra i diversi livelli dell’assistenza e l’applicazione omogenea delle nuove linee guida e delle Note AIFA recentemente aggiornate.

L’osteoporosi, patologia sistemica dello scheletro caratterizzata dalla progressiva perdita di densità ossea e dall’aumento del rischio di fratture da fragilità, comporta non solo gravi conseguenze cliniche per i pazienti, ma anche un notevole impatto economico sul sistema sanitario regionale. In questo scenario, il convegno si pone l’obiettivo di delineare un modello di presa in carico che, a partire dalla prevenzione e dalla diagnosi precoce, sappia garantire un utilizzo appropriato dei farmaci, migliorare l’aderenza terapeutica e valorizzare il ruolo della riabilitazione.

I farmaci per l’osteoporosi sono sotto la lente di AIFA, che al fine di ottimizzare l’appropriatezza terapeutica e razionalizzare la spesa ha istituito nel 2017 la Nota AIFA 79 (aggiornata a febbraio 2025) e la Nota AIFA 96 nel 2019 (aggiornata a febbraio 2023).

Secondo il Rapporto OsMed 2024, riferito all’utilizzo dei farmaci nel 2023, si è assistito ad una riduzione dell’11,9% delle dosi dei farmaci per l’osteoporosi erogate, che ha portato ad una riduzione della spesa del 2,9%, attestando una maggiore prevalenza d’uso al Sud. I costi associati all’osteoporosi non sono solo quelli direttamente correlati al consumo dei farmaci, ma riguardano anche i costi sanitari e sociali. La gestione dell’osteoporosi richiede delle azioni mirate e coordinate, che tengano conto delle azioni preventive, un uso appropriato dei farmaci che riguardi anche l’aderenza terapeutica, e la riabilitazione.

A dare avvio ai lavori saranno Mario Barbagallo, Professore Ordinario di Geriatria all’Università degli Studi di Palermo e Direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’AOUP di Palermo, e Sergio Salomone, Coordinatore regionale della SIOMMMS Sicilia. La prima sessione vedrà la partecipazione di Ligia J. Dominguez Rodriguez, Professoressa Ordinaria di Medicina Interna presso l’Università di Enna Kore, che approfondirà il tema della prevenzione e delle criticità attuali; Giuseppe Antista, medico di medicina generale, specialista in geriatria e componente del Consiglio Provinciale FIMMG Palermo, insieme a Mario Bentivegna, Coordinatore della Rete Reumatologica Provinciale ASP Ragusa, analizzeranno i percorsi diagnostici dal territorio allo specialista; Antonio Catalano, Professore Associato presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del Policlinico Universitario di Messina, con Gabriella Marsala, Dirigente Farmacista dell’ASP di Catania, affronteranno il panorama terapeutico alla luce delle linee guida e delle Note AIFA. Seguiranno Giulia Letizia Mauro, Professoressa Ordinaria di Medicina Fisica e Riabilitativa all’Università degli Studi di Palermo, che illustrerà l’importanza del percorso riabilitativo, e Giovanni D’Avola, Responsabile del servizio di Reumatologia dell’UOC Medicina dell’Ospedale di Acireale, che presenterà il modello Fracture Liaison Service applicabile al contesto siciliano.

La seconda sessione, moderata da Filippo Drago, Professore Ordinario di Farmacologia Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Catania e Direttore del Programma Interdipartimentale di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza del Policlinico V. Emanuele, e da Luigi Spicola, Segretario regionale della SIMG, sarà dedicata a una tavola rotonda con il coinvolgimento di tutte le componenti del sistema sanitario: medici di famiglia, specialisti, farmacisti e rappresentanti delle istituzioni sanitarie.

A completare il prestigioso comitato scientifico del convegno figurano Riccardo Scoglio, Segretario regionale della SIMG Sicilia; Gioacchino Nicolosi, Presidente di Federfarma Sicilia; Roberto Tobia, Presidente di Federfarma Palermo; e Alessandro Oteri, Dirigente Responsabile del Centro Regionale di Coordinamento di Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza dell’Assessorato della Salute.

L’incontro si configura come un’occasione strategica per promuovere una presa in carico globale e integrata del paziente con osteoporosi, in linea con le esigenze di sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale.