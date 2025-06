Mobilità, MetroBusCity: a metà prezzo fino al 30 giugno

- Pubblicità -

Ci sono ancora 15 giorni di tempo per poter approfittare della promozione dell’abbonamento integrato “MetroBusCity”, disponibile infatti fino al 30 giugno al prezzo agevolato di 120 euro, equivalenti a soli 10 euro al mese o circa 0,33 centesimi al giorno.

Lanciato l’8 aprile scorso, l’abbonamento annuale consente viaggi illimitati sia sugli autobus AMTS (escluse le linee Alibus e 524S) che sulla metropolitana FCE, comprese le navette Metro Monte Po – Lineri e Metro Nesima – Humanitas – Centro Sicilia.

- Pubblicità -

Promosso dal Comune di Catania in collaborazione con AMTS e FCE, “MetroBusCity” è pensato per incentivare l’uso quotidiano del trasporto pubblico e favorire la mobilità urbana sostenibile, rendendo l’abbonamento annuale la modalità ordinaria per spostarsi in città.

L’abbonamento è acquistabile e utilizzabile esclusivamente tramite l’app ufficiale FCE Catania, scaricabile gratuitamente su dispositivi Android (versione 8 o superiore) e iOS (versione 10 o superiore, da iPhone 7 in poi). Per completare l’acquisto è necessario installare o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, registrarsi creando un account con tutti i dati richiesti, confermare la registrazione tramite e-mail, quindi accedere alla sezione “Acquista”, inserire i dati personali nel profilo cliente, selezionare il profilo standard e caricare i documenti richiesti, ovvero un documento d’identità e una fototessera; per i minori, è necessario allegare il documento del genitore o del rappresentante legale.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a infoapp@circumetnea.it oppure a sbe@amts.ct.it.