Riqualificazione Terme di Acireale. Cisal Catania: “Bene i fondi, ma ora servono tempi certi e coinvolgimento lavoratori”

- Pubblicità -

ACIREALE – Slitta al 30 settembre 2025 il termine per la presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per il rilancio delle Terme di Acireale (e anche quelle di Sciacca). La proroga, ufficializzata da due decreti del Dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana, concede agli operatori economici interessati altri quattro mesi di tempo per predisporre le proprie candidature. Gli avvisi, pubblicati sul portale del Dipartimento tecnico regionale, riguardano la concessione della progettazione, l’esecuzione dei lavori e la gestione dei due complessi termali.

Secondo la Regione, il rinvio è stato necessario in considerazione della complessità degli adempimenti richiesti. Il presidente Renato Schifani ha dichiarato che “il piano di riqualificazione e rilancio delle Terme di Acireale e Sciacca attraverso il partenariato tra pubblico e privato sta riscontrando interesse sul mercato. Gli operatori economici hanno manifestato grande attenzione verso un settore che per troppo tempo è stato trascurato. La proroga serve a consentire una più accurata elaborazione delle proposte progettuali”.

- Pubblicità -

Terme di Acireale: un patrimonio di storia e cura.

Le Terme di Acireale rappresentano una delle realtà termali più antiche e affascinanti del Mediterraneo. Note fin dall’epoca greco-romana, le sorgenti di acqua sulfurea e salso-bromo-iodica della zona furono sfruttate già nel I secolo d.C. per le loro proprietà curative. La vera rinascita moderna arriva nel XIX secolo, con la costruzione dello stabilimento Santa Venera (1873), seguito successivamente dalle Terme di Santa Caterina negli anni ’80 del Novecento.

Fino agli anni 2000, le terme hanno attratto migliaia di visitatori ogni anno, offrendo trattamenti fangoterapici, inalatori e balneoterapici. Ma dopo una lunga fase di crisi gestionale e finanziaria, culminata con la liquidazione della società Terme di Acireale S.p.A. e la chiusura degli impianti nel 2015, il complesso è caduto nell’abbandono.

Lo Schiavo (Cisal Catania): “Occasione da non perdere “

Sulla vicenda interviene Giovanni Lo Schiavo, responsabile provinciale della Cisal Catania, che accoglie con favore l’impegno economico della Regione, ma rilancia l’allarme sul fronte della trasparenza e dell’occupazione.

“Sebbene apprezziamo l’impegno del Presidente Schifani nel mettere a disposizione fondi significativi per la riqualificazione delle Terme di Acireale – dichiara Lo Schiavo – rimangono alcune perplessità. In particolare, la continua proroga dei termini e l’assenza di un cronoprogramma vincolante sollevano dubbi sulla reale tempistica del progetto, fattori strettamente connessi alla salvaguardia dei livelli occupazionali, chiedendo chiarezza e coinvolgimento attivo“.

“Il rilancio delle terme rappresenta un’occasione storica – prosegue –. È necessario però assicurare che non si resti imprigionati in un eterno limbo procedurale. Bisogna costruire una strategia condivisa, trasparente e capace di tutelare sia il patrimonio termale sia il lavoro”.

L’investimento

Il piano complessivo prevede un investimento di circa 184 milioni di euro, di cui oltre 90 milioni pubblici stanziati dalla Regione e il resto da partner privati. Obiettivo: trasformare le Terme di Acireale in un moderno centro termale e turistico integrato, capace di offrire trattamenti specialistici, esperienze wellness, ospitalità e attività culturali. A questo si affiancano misure di incentivo economico, tra cui l’abbattimento del canone di concessione (ridotto allo 0,5% del fatturato).

Con la proroga al 30 settembre, la Regione offre più tempo agli investitori. Secondo Cisal Catania però: “Il tempo non può diventare un alibi: servono azioni concrete, tempi certi e ascolto del territorio. Solo così le Terme potranno tornare a splendere come simbolo di salute, storia e sviluppo socioeconomico del comprensorio pedemontano di Acireale”.