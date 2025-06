Gaza. Catanzaro: “Rinviata seduta Ars per discutere mozione Pd, grave assenza del governo su un tema così importante”

- Pubblicità -

“Oggi era prevista all’Ars la mozione presentata dal gruppo parlamentare Pd a sostegno del popolo Palestinese, ma la seduta è stata rinviata per l’assenza del governo regionale”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

“Il parlamento è il luogo nel quale si discute e ci si confronta – aggiunge Catanzaro – anche su temi sui quali non abbiamo competenze dirette ma che comunque riguardano la vita di tutti noi.

Al di là delle ‘giustificazioni’ comunicate in aula, è grave che nessun rappresentante del governo Schifani abbia avuto la sensibilità di essere presente nel giorno in cui avremmo voluto e dovuto dimostrare il nostro sdegno e il nostro dolore per le atrocità che si stanno compiendo a Gaza e per la guerra che sta interessando il Medio Oriente”.

“Abbiamo chiesto alla presidenza dell’Ars – conclude il capogruppo del Pd – che alla seduta di martedì prossimo, quando verrà discussa la nostra mozione, siano presenti tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari e del governo regionale ad iniziare dal presidente Schifani”.