Spettacoli. Anna Castiglia live a Catania il 28 agosto al Cortile Platamone con il suo “MI PIACE TOUR”

Con la sua voce eclettica e la sua penna affilata, ci accompagna in un percorso tra musica e parole, dove l’ironia si fa chiave di lettura della realtà e ogni nota apre uno spiraglio di riflessione, sempre leggera ma intensa allo stesso tempo.

Anna Castiglia aggiunge nuove date estive al suo “MI PIACE TOUR”, una straordinaria opportunità per ascoltare dal vivo il suo primo progetto discografico. La cantautrice, che ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua originalità, porterà infatti il suo album“MI PIACE”(https://ada.lnk.to/MIPIACE; OTR Live/ADA Music Italy) nelle principali città italiane.

«Il tour estivo sarà come quello invernale, ma all’aperto e senza collant rossi. Quindi sentirete ancora “Mi piace”, il mio primo album, e magari qualche pezzo nuovo fresco di stanzetta», dice Anna Castiglia.

Tra le nuove date estive – prodotte da OTR Live – si aggiunge l’immancabile tappa nella ‘sua’ Catania in programma per giovedì 28 AGOSTO al Cortile Platamone. Lo spettacolo sarà realizzato da Puntoeacapo Srl.



I biglietti per la nuova data sono disponibili da oggi 18 giugno alle ore 14.00 su Ciaotickets, circuiti e prevendite abituali.

Il tour estivo, proprio come è stato per quello primaverile nei club, sarà anche l’occasione per ascoltare il nuovo singolo “Decostruire” (https://ada.lnk.to/decostruire; OTR Live/ADA Music Italy). Il brano, prodotto insieme a Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo, esplora la libertà, la disillusione e la ricerca di se stessi, mescolando introspezione e audacia. Con un testo provocatorio e un gioco di parole taglienti, affronta la decostruzione dei propri compromessi e delle aspettative imposte dalla società e dalle relazioni.

Il calendario completo, in continuo aggiornamento, è disponibile su: https://www.otrlive.it/tour-dates/mi-piace-tour-estate-2025-anna-castiglia/ .

A settembre, Anna Castiglia ha pubblicato “MI PIACE”, un disco che oscilla tra momenti di leggerezza e profondità, passando da riflessioni sulla nostalgia e le relazioni finite a critiche sottili sulla chiusura mentale e istituzionale. Musicalmente, spazia dal pop e R&B a influenze samba, swing e gipsy, creando un panorama sonoro ricco e variegato.

«Più che un album, a livello di concetto si può definire una raccolta o, ancora meglio, una playlist, perché non c’è un concept dietro ma la convivenza variegata di canzoni lontane e diverse, sia per il genere musicale (si spazia dal latin, al pop, al cantautorato) sia per il periodo in cui sono nate. Alcune risalgono a cinque anni fa, altre a pochi mesi prima della fase di produzione. – commenta Anna Castiglia – Sembra un caos, ma è una sorta di albero genealogico che serve a presentarsi completamente al pubblico, con tutti i rami musicali, stilistici e concettuali che ho affrontato fino ad oggi.»