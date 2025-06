Università di Catania. Elezioni rettorali 2025: primo turno di votazioni lunedì 23 giugno, scrutinio in diretta su Youtube

- Pubblicità -

Lunedì 23 giugno, a partire dalle ore 9, si svolgerà il primo turno di votazioni per l’elezione del rettore o della rettrice dell’Università di Catania per il sessennio 2025-2031.

I seggi saranno allestiti nell’aula magna e nell’aula 3 del Palazzo centrale, e inoltre nelle aule 3 e 24 del Dipartimento di Matematica e Informatica, all’interno della Cittadella universitaria.

- Pubblicità -

Potranno votare, fino alla chiusura prevista per le ore 19:

1.355 docenti,

1.146 componenti del personale tecnico-amministrativo (il cui voto ponderato equivale complessivamente a 271 voti pieni),

93 studenti e studentesse eletti in Senato accademico, Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni paritetiche dipartimentali.

Il totale degli aventi diritto al voto è pari a 1.718. Perché l’elezione sia valida in uno dei primi tre turni (in programma anche il 26 e il 30 giugno), sarà necessario raggiungere il quorum di 860 preferenze. In caso di mancata elezione, un eventuale ballottaggio tra i due candidati più votati è previsto per giovedì 3 luglio.

I candidati alla carica sono:

Salvatore Baglio , professore ordinario di Misure elettriche ed elettroniche presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica,

, professore ordinario di Misure elettriche ed elettroniche presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, Enrico Foti , professore ordinario di Idraulica al Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura,

, professore ordinario di Idraulica al Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura, Ida Angela Nicotra , professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza,

, professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Pierfrancesco Veroux, professore ordinario di Chirurgia vascolare e direttore del dipartimento Chirmed.

Lo scrutinio delle schede relative alla votazione di lunedì, presieduto dal decano dei professori ordinari Biagio Ricceri insieme alla Commissione elettorale, avrà inizio intorno alle 20 nell’aula magna del Palazzo centrale e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Università di Catania.