Prezzi delle abitazioni: l’Istat fa il punto della situazione. Salgono i prezzi delle case esistenti, frenano quelli delle nuove

Secondo le stime preliminari, nel primo trimestre 2025 l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, diminuisce dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e aumenta del 4,4% su base annua (stessa variazione tendenziale del quarto trimestre 2024).

La stabilizzazione della dinamica tendenziale dell’IPAB risente, da un lato, dell’accelerazione dei prezzi delle abitazioni già esistenti (da +3,4% del quarto trimestre 2024 a +4,9% del primo trimestre 2025) e, dall’altro lato, del forte rallentamento dei prezzi delle abitazioni nuove (dal +9,2% al +1,5%). Questi andamenti si manifestano in un contesto di crescita dei volumi di compravendita: +11,2% la variazione tendenziale registrata nel primo trimestre 2025 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale (dopo il +7,6% del trimestre precedente).

Su base congiunturale, la lieve flessione dell’IPAB (-0,2%) è imputabile unicamente ai prezzi delle abitazioni nuove che diminuiscono dell’8,7%; quelli delle abitazioni già esistenti registrano infatti una crescita dell’1,7%.

Il tasso di variazione acquisito dell’IPAB per il 2025 è pari a +1,4%, sintesi di un aumento del 2,5% per le abitazioni già esistenti e una riduzione del 4,0% per le abitazioni nuove.

Con i dati del primo trimestre 2025 sono stati aggiornati, come di consueto, i pesi utilizzati per il calcolo degli indici dei prezzi delle abitazioni nuove e di quelle già esistenti. In particolare, il peso delle abitazioni nuove aumenta leggermente portandosi al 17,60% (era il 17,36% nel 2024), mentre quello relativo alle abitazioni già esistenti scende all’82,40% (rispetto all’82,64% dello scorso anno).

Il commento

Nel primo trimestre 2025, la crescita su base annua dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie rimane stabile al 4,4%. In particolare, accelera la dinamica tendenziale dei prezzi delle abitazioni già esistenti, che sale al +4,9% (il valore più elevato dal 2010, anno di inizio della serie storica dell’IPAB), e si attenua quella dei prezzi delle abitazioni nuove, che scende all’1,5%.

Nel primo trimestre del 2025, il numero di compravendite di abitazioni registra un incremento di oltre l’11% a livello nazionale. La crescita interessa, anche se con intensità diverse, tutte le aree territoriali.