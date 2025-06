All’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea primo appuntamento con “30 anni Insieme ma non finisce qua” il tour estivo di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia

- Pubblicità -

“Alea iacta est” ormai il dado è tratto ed è tutto pronto per il primo appuntamento di “30 anni Insieme… ma non finisce qua” il trionfale tour di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia per celebrare i trent’anni di amicizia, di professione e soprattutto di vita insieme sul palcoscenico.

La lunga e calda estate siciliana di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia, accompagnati dal suono del pianoforte di Alvise Chisari, prende il via mercoledì 30 luglio, alle ore 21.00, all’anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea, all’interno della rassegna Etna in Scena, che con l’entusiasmo e la capacità di non prendersi mai troppo sul serio riabbracceranno il loro pubblico in questo primo speciale appuntamento- come specificato dai due artisti siciliani- con “la stessa atmosfera divertente e piacevole di una festa a casa di amici”.

Musica e battute esilaranti al fulmicotone per divertirsi “insieme” e omaggiare il pubblico di tutte le età che sin dalla prima apparizione in tv hanno identificato Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia come i fratelli maggiori o quei compagni di scuola a cui spesso si fa riferimento per la loro naturale empatia verso gli altri.

“È Un nuovo spettacolo che ripercorre questi 30 anni insieme- dichiarano La Rosa e Castiglia- portando in scena le più belle barzellette e per la prima volta fuori dalla tv anche le più belle ed iconiche parodie musicali come “Non si cresce mai”, la canzone che Bobby Solo e Little Tony presentarono a Sanremo nel 2003 per continuare poi con i Pooh, Alex Britti e Nilla Pizzi con le versioni siciliane di “La donna del mio amico”, “7000 caffè” e “Grazie dei fiori” e tante altre ancora”.

La prima di una serata racconto per festeggiare degnamente lo strepitoso successo della carriera umana e professionale dei volti più amati dal pubblico siciliano.